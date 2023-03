Żebrowska dodała nagie zdjęcie... męża. To wszystko z okazji pewnego święta

Aleksandra Żebrowska postanowiła w oryginalny sposób złożyć życzenia swojemu mężowi z okazji Dnia Mężczyzn. W mediach społecznościowych dodała jego nagie zdjęcie. "Równości!" – pożyczyła w opisie.

Aleksandra Żebrowska na swoim profilu w mediach społecznościowych nie stroni od nagości

Choć to zazwyczaj ona pozowała bez ubrań, to tym razem wrzuciła nagie zdjęcie męża Michała

Żebrowska z życzeniami w Dzień Mężczyzn. Dodała ujęcie męża... bez ubrań

10 marca przypada Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Aleksandra Żebrowska na tę okoliczność postanowiła dodać specjalny post na Instagramie, ze zdjęciem zupełnie nagiego Michała Żebrowskiego.

Modelka zasłoniła tylko części intymne swojego męża kciukiem. Fani bardzo pozytywnie i z dużym dystansem przyjęli ten wpis. Komentarze zostawiło także już kilka znanych osób.

"Mały kciuczek wystarczy" – napisał Jarosław Bieniuk. "Wow, mając tak długie palce, powinnaś zostać pianistką" – dodała z kolei Agata Rubik. Z humorem zareagował też sam Michał Żebrowski. "Ostry cień mgły" – wspomniał wymownie.

Żebrowska i jej mąż cenią sobie naturalność, dlatego nie krępują się, żeby wstawiać zdjęcia, przedstawiające realia życia. Chociażby w maju, z okazji Dnia Matki aktor wrzucił kadr, na którym modelka stoi niemal naga przed lustrem. Instagramowe konto Żebrowskiej cieszy się dużą sympatią, zwłaszcza wśród mam. Żona aktora bowiem prawie zawsze pokazuje się w naturalnej krasie, gardząc "kanonami piękna", które lansują social media. Jest sobą i za to kocha ją rodzina, przyjaciele oraz fani. Ostatnio wywołała dyskusję w sieci, gdy wrzuciła ujęcie, na którym karmi piersią swoją córkę, siedząc na muszli klozetowej ze spuszczonymi majtkami.

Innym razem modelka uraczyła swoich obserwatorów zdjęciem bez majtek, które zostało wykonane przez jej męża, gdy była w 6 miesiącu ciąży. Widzimy ją, jak stoi bokiem w kuchni, trzymając na rękach 2-letniego Feliksa.

Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku minie dokładnie 14 lat, od kiedy Aleksandra i Michał Żebrowscy są małżeństwem.

– Kiedy się zaręczyliśmy, miałam 21 lat. Moja rodzina przeprowadzała się akurat za granicę, zbiegło się to więc z przymusowym usamodzielnieniem, bo do tej pory mieszkałam z rodzicami. Miałam świadomość, że rozpoczynam nowy etap w moim życiu – na pewno bardziej dorosły. Rok później byliśmy po ślubie – opowiadała w jednym z wywiadów modelka.

Od tamtej pory para doczekała się gromadki dzieci. Najmłodsze przyszło na świat w minione wakacje. Aktor i jego żona są rodzicami: Franciszka – 13 lat, Henryka – 10 lat, Feliksa 2 - lata i półrocznej córeczki.