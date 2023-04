Anna Mucha przeżyła chwile grozy w pociągu. "Kilka osób zaczęło krzyczeć"

Anna Mucha wybrała się ze swoimi najbliższymi do Francji. Kiedy pewnego razu wsiadała do pociągu, pozostali pasażerowie zaczęli krzyczeć. Okazało się, że omal nie została ofiarą kieszonkowców. O całym zajściu opowiedziała w mediach społecznościowych.

Anna Mucha opowiedziała o tym, co spotkało ją w Paryżu. Fot. Instagram / Anna Mucha

Anna Mucha zabrała swoje dzieci i partnera do Francji

Kiedy para razem z pociechami wracała z Disneylandu w pociągu doszło do nieprzyjemnej sytuacji

Aktorka o mały włos nie padła ofiarą kieszonkowców

Jak wiadomo, Anna Mucha lubi odwiedzać różne restauracje i podróżować. Często robi to ze swoimi najbliższymi. Jednak podczas dalekich wojaży celebrytki zdarzają się sytuacje, które budzą skrajne emocje. Aktorka wówczas chętnie opisuje je w swoich social mediach.

O dramach z wyjazdów czy degustacji Muchy było już głośno wiele razy. Każdy, kto choć trochę śledzi, co dzieje się wśród gwiazd i w internecie, pamięta "aferę ostrygową", kiedy to Anna narzekała na obiad za 700 zł.

– Poszliśmy na ostrygi, żeby było, tak wiecie, światowo, na bogato... Zapłaciliśmy absurdalnie dużo, absurdalnie drogo w stosunku do jakości. (...) dostaliśmy przystawki i dania główne, z których to przystawek jednej kompletnie nie zjedliśmy, ponieważ była pozbawiona smaku (...) Do tego dostaliśmy ostrygi, które były średnie, bardzo średnie – żaliła się. Innym razem została wyproszona z restauracji w Berlinie.

Anna Mucha okradziona w pociągu we Francji? "Dziewczyna miała już rękę w mojej torbie"

Tym razem artystka, jej partner Jakub Wons i dwójka dzieci: Stefania oraz Teodor byli razem we Francji. Odwiedzili tamtejszy Disneyland. Kiedy wracali ze słynnego parku rozrywki, spotkała ich nieprzyjemna sytuacja.

Wsiedli do pociągu i rozległy się krzyki. Pasażerowie zaczęli robić awanturę.– Wbiegaliśmy do pociągu, kiedy kilka osób poderwało się – na nasz widok? – i zaczęli krzyczeć, żebyśmy się wynosili, wynocha. Że w ogóle nie możemy być w tym przedziale – relacjonowała Mucha.

Szybko jednak wyszło na jaw, że to nie oni oberwali. W przedziale za Anną i jej rodziną pojawiła się złodziejka, która... chciała okraść aktorkę.

– Okazało się, że nie krzyczeli do nas, tylko do dziewczyny, która szła za nami, a nie chcieli jej w przedziale, ponieważ zorientowali się, że to jest szajka kieszonkowców – mówiła rozemocjonowana.

– Dziewczyna miała już rękę w mojej torbie. W geście obrony pokazała, że niczego nie ma w rękach i pokazała ręce do góry. Szybko się wycofała, zanim jeszcze zdążyliśmy się zorientować – dodała.

Zanim grupa kieszonkowców uciekła, Anna Mucha zdążyła sfotografować jednego z nich. Niedługo później na miejsce przyjechała policja. Po tym zdarzeniu wydano komunikat ostrzegawczy.

"Wiem, jestem mistrzynią szpiegostwa. Ale byliśmy bardziej skupieni na tym, żeby ostrzec tych ludzi i narobić hałas. Chwilę później pojawiła się policja i komunikaty, żeby uważać, ale wiele osób nie miało tego szczęścia co my" – podpisała ujęcie.

"Także uważajcie na siebie, zwłaszcza kiedy wasza uwaga jest skupiona na dzieciach, albo jest późno i możecie być zmęczeni" – podsumowała.