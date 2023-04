Kaczyński złożył życzenia wielkanocne. Uwagę na nagraniu przykuwa coś jeszcze

Wielkanoc to dla katolików najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym, dlatego życzeń z tej okazji nie mogło zabraknąć od Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mówił o zbawieniu i rodzinie "silnej Bogiem". W nagraniu zwrócono także uwagę na liczne ozdoby wielkanocne, w których otoczeniu prezes składał życzenia.

Jarosław Kaczyński złożył życzenia wielkanocne. Cytuje Jana Pawła II Fot. Screen Twitter @pisorgpl

Jarosław Kaczyński w wypowiedzi cytowała Jana Pawła II, który odnosił się do związku Boga i rodziny

W życzeniach prezesa PiS pojawił się wątek polityczny

Życzenia, które Jarosław Kaczyński skierował do zwolenników, były raczej osobiste i prywatne, ale z postawieniem akcentu na ich chrześcijański charakter.

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, święta ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, święta Odkupienia, Święta, które są pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego. To święto jest ważne dla każdego indywidualnie, odnosi się do tej najistotniejszej perspektywy naszego życia, perspektywy zbawienia. Ale jest ważne także dla rodzin - rodzina Bogiem silna - tak mówił św. Jan Paweł II. I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty. Dla jej siły, dla jej zwartości, i co za tym idzie, dla jej przyszłości. Jarosław Kaczyński Życzenia wielkanocne w 2023 roku

Choć Jarosław Kaczyński starał się raczej poruszać uniwersalne wartości, odniósł się również do kwestii politycznej, jaką jest "rozwój kraju":

– Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia państwa się spełniały, a przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego – skończył prezes PiS.

Pisanki i symbole chrześcijańskie

Widać, że nieprzypadkowe było także otoczenie, w którym nakręcono film. Jarosław Kaczyński siedzi na tle regału z książkami, a otoczony jest dekoracjami, które mają ścisły związek z Wielkanocą.

Wśród nich są kartki świąteczne z chrześcijańskimi symbolami, pisanki, koszyki wielkanocne, a także rośliny, w tym świeże kwiaty. Wśród dekoracji były również takie, które nawiązywały do elementów folklorystycznych Polski.