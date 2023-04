Dziwna odpowiedź Kukiza na żart Tuska. "Mówcie na niego wurst, czyli kiełbasa"

Donald Tusk zamieścił tweeta z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Lider PO zażartował o drożyźnie, uderzając w Pawła Kukiza dwuznaczną sugestią. Teraz Paweł Kukiz postanowił odpowiedzieć byłemu premierowi Polski. "Nie nazywajcie (proszę) Tuska Niemcem, bo to obraza dla Niemców! " – rozpoczął swój post na Twitterze.

Paweł Kukiz odpowiedział Tuskowi na zaczepkę. Nie nazywajcie Tuska Niemcem Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

By zrozumieć złośliwy tweet Pawła Kukiza, należy cofnąć się do postu Donalda Tuska, który postanowił uderzyć jednocześnie w PiS nawiązaniem do szalejącej inflacji i do pieniędzy dla Pawła Kukiza. "Inflacja szaleje. Najbardziej podrożały majonez, jaja i Kukiz" – napisał w poście.

Do czego pił Tusk? Jak już informowaliśmy w naTemat w piątek (7 kwietnia), według ustaleń mediów około 4,3 miliona złotych z rezerwy budżetowej przyznano fundacji związanej z Pawłem Kukizem. Wszystko dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Skąd pomysł na zestawienie tego z drożyzną? Kukiz ostatnio zapowiedział prawdopodobny start z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach.

Paweł Kukiz poczuł się jednak niesprawiedliwie osądzony i postanowił odgryźć się Donaldowi Tuskowi także w poście na Twitterze. Napisał, by nie nazywać Tuska Niemcem. Puenta zabrzmiała jednak: "bo to obraza dla Niemców". Poza tym polityk dodał: "Ale jeśli już koniecznie musi być wątek niemiecki, to mówcie o nim po prostu "Wurst" (kiełbasa). Zawsze najdroższa w koszyczku i pasuje do jaj". Przypomnijmy, o co dokładnie chodzi z pieniędzmi przekazanymi przez Mateusza Morawieckiego. Wirtualna Polska podała, że fundacja związana z Pawłem Kukizem "Potrafisz Polsko" otrzymała 4 284 900 złotych dotacji z rezerwy budżetowej. Portal poinformował, że zarządzenie w sprawie przyznania pieniędzy na ten cel premier Mateusz Morawiecki wydał 10 lutego 2023 roku. Portal podkreślał, że kwota, którą dostała "Potrafisz Polsko" ma pokryć cały koszt realizacji projektu pod nazwą "Instytut Demokracji Bezpośredniej". Ma to być "obywatelska kampania edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji". Co mówi ten artykuł Konstytucji? "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio" – brzmi jego treść. Fundacja "Potrafisz Polsko", jak czytamy na jej stronie internetowej, chce aktywizować środowiska lokalne poprzez wsparcie inicjatyw charytatywnych, z myślą o budowie kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu.