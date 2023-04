Kielecki czy Winiary? Tusk przed świętami w oryginalny sposób zakończył odwieczny konflikt

Wielkanoc za pasem, więc Donald Tusk w swoich mediach społecznościowych opublikował wideo, na którym widać, jak przygotowuje sałatkę jarzynową. W zabawny sposób nawiązał do odwiecznego sporu, jaki majonez jest najlepszy.

Jedną z charakterystycznych potraw wielkanocnej paschy jest sałatka jarzynowa

Postanowił ją przygotować także Donald Tusk. W swoich social mediach wrzucił wideo, na którym zareklamował dwie najpopularniejsze marki majonezów

Filmik stał się prawdziwym viralem w sieci

Donald Tusk opublikował w swoich mediach społecznościowych wideo, na którym zaprezentował, jak przygotowuje się do nadchodzących świąt wielkanocnych. Możemy na nim zobaczyć, jak lider Platformy Obywatelskiej gotuje jajka, otwiera puszkę z groszkiem czy kroi ogórki kiszone.

To czynności charakterystyczne dla przygotowywania sałatki jarzynowej, która jest podstawową potrawą podczas wielkanocnej paschy. Niespodziewanie na nagraniu pojawił się odwieczny dylemat dot. majonezu, który polityk postanowił rozwiązać. Zastosował zaskakującą metaforę.

– No i teraz Kielecki czy Winiary? Ktoś powie: "zbrodnia kulinarna", a ja mówię: "lepiej łączyć niż dzielić" – mówi na nagraniu Tusk, a następnie dodaje do sałatki obydwa majonezy. – Słuchajcie, to jest pyszne! Naprawdę lepiej łączyć – podsumował, próbując przygotowanego dania.

Pod wideo wylała się fala komentarzy, w których internauci docenili poczucie humoru byłego premiera Rzeczypospolitej. Nawiązywali do metafory Tuska, ale również swoich upodobań kulinarnych.

"Pięknie! Inteligencja i zdrowy dystans ... Mam nadzieje, że będę miał okazję uściskać Pana dłoń"; "Zawsze lepiej łączyć niż dzielić, ale w kulinarnym przypadku, tylko Majonez Kielecki"; "Ze nikt wcześniej na to nie wpadł. Nie miałem w planach, ale robię sałatkę à la Tusk i do tego kieliszek wina Tuska"; "I znów rozbił Pan bank. Genialne" – czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie.

Odwieczny dylemat Polaków. Kto wygrywa "majonezową bitwę"?

Polacy w sondażu zorganizowanym dla platformy onet.pl, przeprowadzonym przez pracownię UCE Research wskazali, który majonez lubią najbardziej. Jak się okazało, majonez Winiary cieszy się największym uznanie wśród Polaków, gdyż wskazało go aż 35,1 proc. ankietowanych. Majonez Kielecki zajął drugie miejsce, zdobywając uznanie 24,5 proc. respondentów.