W Pruchniku znów powiesili kukłę Żyda. Powróciła przerażająca "tradycja" wielkanocna

redakcja naTemat

Po czterech latach przerwy w Pruchniku niejako powrócono do "tradycyjnego" na tym terenie "sądu nad Judaszem". To wydarzenie, które co jakiś czas wraca do tej podkarpackiej miejscowości, choć formalnie jest zakazane przez Kościół. Tym razem obyło się bez widowiska, które kilka lat temu przeraziło obserwatorów.