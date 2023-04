Znasz go tylko z głupich komedii? Oto sześć filmów, w których Adam Sandler nie robi z siebie pajaca

Adam Sandler to aktor kojarzony przede wszystkim z głupimi komediami, które każdy czasami lubi obejrzeć, chociaż nie oszukujmy się – szarych komórek nam raczej od nich nie przybędzie. W związku tym ma on opinie złego aktora, a to nieprawda, gdyż wielokrotnie udowodnił, że ma talent. Oto sześć najlepszych filmów Sandlera, w których (niestety wyjątkowo) nie robi z siebie pajaca.

Najlepsze filmy z Adamem Sandlerem. Fot. kadry z filmów "Odlotowcy", "Lewy sercowy", "Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane)"

6. Odlotowcy, reż. Michael Lehmann (1994)

The Lone Rangers to zespół rockowy, który bezskutecznie próbuje zrobić karierę. Zdesperowani młody muzycy próbują namówić szefa lokalnej rozgłośni radiowej, by puścił ich kawałki, ale on odsyła ich z kwitkiem. Rockmani jednak nie odpuszczają i zaczynają... grozić mu bronią.

Sandler wciela się w "Odlotowcach" w perkusistę Pippa i chociaż być może jego bohater nie należy do najbardziej rozgarniętych, to nie jest to rola pokroju Zohana z "Nie zadzieraj z fryzjerem". W pozostałych członków zespołu wcielają się Steve Buscemi ("Wściekłe psy", "Fargo") oraz nagrodzony niedawno Oscarem za "Wieloryba" Brendan Fraser.

5. Od wesela do wesela, reż. Frank Coraci (1998)

Robbie Hart to wokalista-amator, który swoim śpiewem uświetnia okoliczne wesela. Młodzieniec z bujną czupryną rzuca jednak to zajęcie, gdy na swoim własnym ślubie zostaje porzucony przed ołtarzem. Za rogiem czeka na niego jednak sympatyczna kelnerka (Drew Barrymore), dzięki której zapomni o smutkach.

"Od wesela do wesela" to kolejna komedia muzyczna, w której komediowy talent Sandlera błyszczy, ale nie oślepia i nie żenuje. Co ciekawe, na planie tego filmu ponownie spotkał się z Buscemim, z którym grał w "Odlotowcach", natomiast z Barrymore pracował ponownie parę lat później przy okazji kręcenia "50 pierwszych randek".

4. Lewy sercowy, reż. Paul Thomas Anderson (2002)

Paul Thomas Anderson ("Boogie Nights", "Aż poleje się krew") to jeden z najwybitniejszych współczesnych amerykańskich reżyserów. Anderson był nominowany do Oscara wielokrotnie (m.in. za swój ostatni film "Licorice Pizza"), jednak póki co nie otrzymał swojej statuetki – choć to raczej kwestia czasu.

W "Lewym sercowym" opowiada historię pewnego mężczyzny (w tej roli Adam Sandler), który poszukuje miłości, jednak nie jest to dla niego łatwe ze względu na jego problemy z agresją oraz rodziną, która go nie szanuje. W nagrodzonym Złotą Palmą filmie zobaczymy także Philipa Seymoura Hoffmana ("Synekdocha, Nowy Jork") oraz Emily Watson ("Przełamując fale").

3. Mr. Deeds - Milioner z przypadku, reż. Steven Brill (2002)

"Mr. Deeds - Milioner z przypadku" to remake klasycznej nagrodzonej Oscarem (dla Najlepszego reżysera) komedii "Pan z milionami" Franka Capry ("Ich noce", "To wspaniałe życie") z Garym Cooperem oraz Jean Arthur w rolach głównych.

W tytułowego Pana Deedsa wciela się nie kto inny, jak właśnie Adam Sandler. Mężczyzna wiodący jak dotąd skromny żywot niespodziewanie staje się dziedzicem wielkiej fortuny i przeprowadza się do Nowego Jorku. Ambitna dziennikarka (Winona Ryder) planuje napisać kompromitujący go artykuł, jednak z czasem jej serce zaczyna bić szybciej na widok poczciwca. Poza wspomnianą Ryder obok Sandlera ponownie zobaczymy Buscemiego, a także Johna Turturro ("Barton Fink").

2. Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane), reż. Noah Baumbach (2017)

Trójka braci mieszkających w różnych miejscach USA spotyka się w rodzinnym Nowym Jorku. Na jaw wychodzą skrywane urazy, a na dodatek wytchnienia nie daje im ich ojciec, który nie może się pogodzić z tym, że jako artysta jest już przebrzmiały. W głównych rolach poza Sandlerem wystąpili: Dustin Hoffman ("Absolwent"), Ben Stiller ("Zoolander") oraz Emma Thompson ("Rozważna i romantyczna").

"Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane)" to pierwszy film Noah Baumbacha, który był dystrybuowany przez Netfliksa – kolejnymi była nagrodzona Oscarem "Historia małżeńska" oraz ostatni "Biały szum", który jednak nie przypadł do gustu krytykom.

1. Nieoszlifowane diamenty, reż. Benny Safdie, Josh Safdie (2019)

Benny Safdie i Josh Safdie (znani jako bracia Safdie) to objawienie kina sensacyjnego na miarę braci Coen czy Guya Ritchiego. Młodzi twórcy mają swój wyjątkowy styl (jak wspomniani wcześniej kultowi reżyserzy) oraz kreują narracje, w których akcja gnie na łeb na szyję i nie pozwala widzom oderwać się od ekranu.

Takim filmem są właśnie "Nieoszflifowane diamenty", w którym Adam Sandler wciela się w sprzedawcę biżuterii, który co zarobi, to od razu wyda na szemrane zakłady i interesy, co nie podoba się zarówno jego żonie, jak i czekającym na spłatę wierzycielom. W filmie poza Sandlerem wystąpili: Lakeith Stanfield ("Atlanta"), Julia Fox ("Bez gwałtownych ruchów"), Idina Menzel ("Zaczarowana") oraz gwiazdor NBA Kevin Garnett.