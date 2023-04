Kryminalne śledztwo, tajemnice i... sporo śmiechu. Oto sześć filmów dla fanów "Zabójczego wesela"

"Zabójcze wesele" z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem to obecnie hit Netfliksa. Sequel "Zabójczego rejsu" wkurzył krytyków, ale dał widzom (przynajmniej tym nastawionym wyłącznie na rozrywkę) sporo frajdy na niezobowiązujący wieczór. Szukacie czegoś w podobnych klimatach do serii z gwiazdą "Przyjaciół" i gwiazdorem "Nieoszlifowanych diamentów"? Oto 6 lekkich, wciągających filmów kryminalnych, w których nie zabraknie humoru i akcji.

"Zabójcze wesele" to hit Netfliksa. Jakie filmy są podobne? Fot. Scott Yamano/Netflix

"Zabójczy rejs" ("Murder Mystery") z 2019 roku podbił Netfliksa, chociaż opinie krytyków i widzów były raczej... umiarkowane. Mimo średnich ocen film z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem doczekał się drugiej części. "Zabójcze wesele" wleciało do sieci 31 marca i (bez zaskoczeń) szybko wzbiło się na sam szczyt najpopularniejszych filmów na Netfliksie.

Nick i Audrey Spitzowie wracają, tym razem jako świeżo upieczeni detektywi, którzy dopiero rozkręcają swój biznes. Tym razem małżeństwo zostaje zamieszane w międzynarodowe porwanie ich przyjaciela Maharadży, który zostaje uprowadzony ze swojego własnego wesela.

W "Zabójczym weselu" Netfliksa oprócz Aniston i Sandlera grają m.in. Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, John Kani, Kuhoo Verma, Dany Boon i Adeel Akhtar. Autorem scenariusza ponownie jest James Vanderbilt, ale za kamerą tym razem stanął Jeremy Garelick ("Sztuka zrywania", "Polowanie na drużbów").

Recenzje znowu są mieszane, chociaż nie stanęło to na drodze dużej oglądalności filmu z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem. "Jako genialnie przeciętna kontynuacja podobnie przeciętnego poprzednika 'Zabójcze wesele' mogło być znacznie lepsze… i o wiele gorsze" – brzmi konsensus w serwisie Rotten Tomatoes, w którym film otrzymał 45 procent od krytyków (na podstawie 80 recenzji) i 52 procent od widzów. Z kolei na IMDB "Murder Mystery 2" ma ocenę 5,7/10.

Filmy podobne do "Zabójczego wesela" Netfliksa. 6 lekkich filmów kryminalnych

Obejrzeliście hit Netfliksa i szukacie czegoś w podobnych klimatach? Oto filmy podobne do "Zabójczego wesela" i "Zabójczego rejsu": sześć niezobowiązujących filmów kryminalnych dla wszystkich, którzy lubią bawić się w detektywów.

1. Na noże (2019, Prime Video)

"Na noże" Riana Johnsona to hitowy kryminał i komedia kryminalna z Danielem Craigiem i gwiazdami w obsadzie (Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell, Christopher Plummer).

Gwiazdor Bonda wciela się w detektywa Benoita Blanca, który musi rozwiązać zagadkę morderstwa głowy zamożnej, dysfunkcyjnej rodziny w jego posiadłości w Massachusetts. To idealna propozycja dla fanów Agathy Christie i... Craiga, który w tej roli jest doskonały.

2. Glass Onion: Film z serii "Na noże" (2022, Netflix)

Było "Na noże", więc nie może zabraknąć sequela hitu z Danielem Craigiem, czyli "Glass Onion", bo to zupełnie inna opowieść, a filmy łączy tylko główny bohater (były Bond w roli bystrego, poukładanego, ale nieco ekscentrycznego detektywa naprawdę błyszczy).

Tym razem detektyw Benoit Blanc musi rozwiązać zagadkę wokół miliardera Milesa Brona (Edward Norton) i jego najbliższych, wpływowych przyjaciół, w których ponownie wcieliły się gwiazdy: Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson i Dave Bautista. "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" spodobał się krytykom i widzom podobnie jak "jedynka", a w przygotowaniu jest część trzecia.

3. "Zwierzogród" (2016, Disney+)

Tak, nagrodzony Oscarem "Zwierzogród" to animacja, jednak w zestawieniu świetnych komedii kryminalnych nie mogło go zabraknąć. Opowieść o metropolii (wzorowanej na Nowym Jorku), w której pokojowo żyją obok siebie zwierzęta różnych gatunków, jest znakomita i w końcu doczekamy się drugiej części.

Bohaterami hitu Disneya są Nick Bajer – szczwany lis i drobny oszust oraz Judy Hops – pierwszy w historii królik zatrudniony w policji. Ten nietypowy duet wpada na siebie przypadkiem i musi rozwiązać nietypową sprawę kryminalną, która zagraża harmonii całego miasta.

4. Nice Guys. Równi goście (2016, VOD TVP)

"Nice Guys. Równi goście" to komedia akcji w stylu neo-noir o detektywie i mięśniaku do wynajęcia na tropie zaginionej dziewczyny w Los Angeles w latach 70. Mimo że Holland March i Jackson Healy nie pałają do siebie sympatią, muszą połączyć siły, bo okazuje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje. To naprawdę świetny, zabawny pastisz kina kryminalnego, w którym Ryan Gosling i Russell Crowe udowadniają, że mają talent komediowy i to jaki.

5. Wieczór gier (2018, Apple TV+)

"Wieczór gier", podobnie jak "Zabójczy rejs" i "Zabójcze wesele", również opowiada o małżeństwie, które zostaje wciągnięto w kryminalną sprawę. Annie i Max (Rachel McAdams i Jason Bateman) spotykają się z przyjaciółmi na tytułowy wieczór z grami. Jednak zabawa w rozwiązanie morderstwa przybiera nieoczekiwany obrót, gdy brat Maksa, Brooks (Kyle Chander), zostaje porwany. Czy paczka kumpli temu podoła? Ta komedia akcji naprawdę wciąga i to świetna lekka rozrywka.

6. Zwyczajna przysługa (2018, Cineman)

"Zwyczajna przysługa" z Anną Kendrick i Blake Lively to kryminalna komedia o młodej matce Stephanie, która zaprzyjaźnia się z tajemniczą kobietą sukcesu Emily. Gdy pewnego dnia Emily znika, Stephanie postanawia ją odszukać. Szybko się okaże, że mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce.

Komedia kryminalna, w której obsadzie znaleźli się również Henry Golding, Andrew Rannells, Linda Cardellini, Rupert Friend i Jean Smart, była sukcesem i krytycznym, i komercyjnym, więc nic dziwnego, że Paul Feig ma wyreżyserować drugą część. Jeśli lubicie tajemnice i zwroty akcji, "Zwyczajna przysługa" jest dla was.