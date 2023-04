Żebrowska pokazała się z brzuszkiem ciążowym. Zareagowała na przykre komentarze

Na profilu Aleksandry Żebrowskiej pojawiła się ostatnio nowa publikacja ze zdjęciem, na którym modelka ma okazały ciążowy brzuszek. Influencerka w swoim stylu nawiązała do komentarzy internautów, którzy ostatnio zarzucali jej, że nie dba o higienę. O kilka słów od siebie pokusiła się też Zofia Zborowska, wspominając o "piątym dziecku".

Aleksandra Żebrowska dodała zdjęcie z brzuszkiem. Nawiązała do komentarzy internautów. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Żebrowska w poniedziałek (10 kwietnia) upubliczniła na Instagramie swoje zdjęcie w zaawansowanej ciąży. W sekcji komentarzy swoje "trzy grosze" wtrąciła Zofia Zborowska. "Nie mów, że piąte dziecko" – zaśmiała się

Z kolei modelka postanowiła zażartować z ostatnich "życzliwych" słów od internautów, którzy napisali, że wciąż wygląda, jakby była nieumyta i nieuczesana

Przypomnijmy, że Aleksandra Żebrowska jest dumną mamą czwórki dzieci, które wychowuje wraz z Michałem Żebrowskim. Są rodzicami: Franciszka – 13 lat, Henryka – 10 lat, Feliksa 2 - lata i półrocznej córeczki.

Modelka na swoim instagramowym profilu często publikuje zdjęcia, które ukazują prawdziwe, niewyretuszowane i niewyidealizowane oblicze macierzyństwa. Influencerka nie udaje, że biega po domu wystrojona i wymalowana.

Choć ma liczne grono swoich sympatyków, to zdarzają się też tacy, którzy nieprzychylnie komentują jej zachowanie. Ona jednak traktuje takie reakcje z przymrużeniem oka.

Żebrowska "umyta i uczesana" z ciążowym brzuszkiem. Zareagowała Zborowska

W świąteczny poniedziałek na jej profilu zagościło zdjęcie, na którym była w zaawansowanej ciąży. Ola opatrzyła je hasztagami: "umyta, ubrana, uczesana". To nawiązanie do reakcji internautów, którzy ostatnio zarzucili jej, że brak higieny.

Pod publikacją pojawiła się masa komentarzy. Swój zostawiła też Zofia Zborowska, która często "śmieszkuje" z Żebrowską z różnych spraw. "Ja pitole, nie mów, że piąte (dziecko - przyp. red.)? – napisała.

"Ale że już piąte? Takie psucie kariery męża? Co to za żona, która ciągle jest w ciąży?! No jak tak można?!" – dodała żartobliwie jedna z fanek. Sama zainteresowana postanowiła je jednak uspokoić. "Stare zdjęcie! Ale udziec bez zmian" – odpisała.

Żebrowska wyśmiewa niektóre "uwagi" internautów

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Żebrowska wrzuciła na InstaStory zrzut ekranu z sekcji komentarzy. Pokazała, co ludzie napisali pod jednym z artykułów na jej temat. "Mnie tylko zastanawia, czy ona się kiedyś w końcu ubierze, umyje i uczesze" – brzmiał wpis, który polubiło ponad tysiąc użytkowników. Modelka stwierdziła, że przerobi grafikę jednej ze znanych instagramowych artystek, która swoimi pracami często komentuje rzeczywistość. Wstawiła dokładnie to samo pytanie, które zadano jej na Pudelku. Postać na obrazku odpowiada "nie wiem".

Żona aktorka z kolei na następnym zdjęciu na instagramowej relacji napisała: "nie dzisiaj". Widzimy ją, jak leży na łóżku, bez makijażu ze skwaszoną miną.

Zborowska chętnie komentuje zdjęcia Żebrowskiej z żartobliwy sposób. Zrobiła też tak ostatnio, parodiując to, jak zwracają się do niej "życzliwe fanki".

"Pani Olu, nie rozumiem, po co takie zdjęcia z pachą ogoloną. Trochę prywatności. Doprawdy. I do tego zmusza pani biednego pana Michała do robienia takich zdjęć. To taki dobry człowiek i lekarz. A pani to... No sama nie wiem. Doprawdy. Pozdrawiam. Oczywiście to nie był hejt. Tylko moja opinia" – napisała aktorka, ironizując.

Ostatnimi czasy modelka nieźle oberwała też za kadr, na którym widzimy jej męża zupełnie nago – Ola zasłania jedynie kciukiem strefę miejsc intymnych. Internauci uważają, że Żebrowscy przesadzają, ale oni nic sobie z tego nie robią i ewidentnie nie mają zamiaru "dopasowywać się" do tego, co "wypada", a czego nie.