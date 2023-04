Jest prognoza pogody na całe lato. Synoptycy mają bardzo dobre wiadomości

Lato zbliża się wielkimi krokami. Synoptycy mają już nowe prognozy, które pokazują czego mamy spodziewać się na przełomie końca wiosny i całego lata. Temperatury w tym roku mogą zaskoczyć.

Według synoptyków ma być całkiem dobra pogoda w lato. Fot. XW Charts

Prognoza pogody na maj i resztę lata

Z prognoz IMGW wynika, że jeśli chodzi o maj, to w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

"Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie kształtować się w normie wieloletniej, za wyjątkiem północy, gdzie możliwa suma powyżej normy oraz południowo-wschodnich krańców kraju, gdzie możliwa suma poniżej normy" – prognozują synoptycy.

Czerwiec

W czerwcu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy. Ale już miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej.

Lipiec

Dobre informacje synoptycy mają też na lipiec. W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju powinna kształtować się poniżej normy, na północy możliwa suma w zakresie normy wieloletniej.

Sierpień

Tak samo dobra pogoda będzie w sierpniu. "Na terenie całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020" – wynika z prognoz IMGW. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej.

Fot. Wszystkie zdjęcie wewnątrz IMGW

Z innej prognozy na lato 2023, o której także pisaliśmy, wynika, że średnia temperatura w czerwcu będzie wynosić od 13,8 stopnia Celsjusza w Zakopanem do 18,3 stopniach we Wrocławiu i Warszawie. Te wartości przewyższają normy z poprzednich lat. A już w lipcu średnia temperatura wyniesie od 15,7 stopni w Zakopanem do 20,3 stopni w Warszawie i Opolu.

W maju, czerwcu i lipcu sumy opadów nie przekroczą dotychczasowych norm. W najgorszej sytuacji będzie Zakopane, gdzie w czerwcu przewiduje się średnio od 115,6 192,2 mm opadów. W lipcu zaś w tym samym rejonie prognozuje się od 120 do 244,6 mm opadów.

W pozostałych regionach te wartości nie przekraczają progu 100 mm opadów. IMGW wskazuje, że mówiąc o "przekroczeniu norm", ma na myśli średnią dla poszczególnych miesięcy w okresie od 1991 do 2020 roku.

"Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" – podano wówczas.