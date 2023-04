Pedro Pascal w gejowskim westernie. Film Almodóvara będzie miał premierę w Cannes

Pedro Pascal i Ethan Hawke to gwiazdy nowego, wyczekiwanego filmu Pedra Almodóvara. Właśnie ogłoszono, że queerowy western "Strange Way of Life" będzie miał premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes w maju. Film już jest porównywany z "Tajemnicą Brokeback Mountain".

W "Strange Way of Life" zagrali Pedro Pascal i Ethan Hawke Fot. Instagram / Ethan Hawke

Pedro Almodóvar to wizjonerski reżyser, któremu zawdzięczamy takie filmowe perełki, jak: "Złe wychowanie", "Wszystko o mojej matce", "Volver", "Matki równoległe", "Skóra, w której żyję" i "Ból i blask". Wśród swoich licznych nagród Hiszpan ma na swoim koncie Oscara za scenariusz oryginalny do "Porozmawiaj z nią", trzykrotnie był też nagradzany w Cannes.

W tym roku kinomani znowu doczekają się Almodóvara na Festiwalu Filmowym w Cannes. Jak podaje "Variety", podczas święta kina (które będzie miało miejsce w dniach 16-27 maja) odbędzie się premiera jego nowego filmu: krótkometrażowego "Strange Way of Life", co Hiszpan zasugerował już w marcu. To pierwszy angielskojęzyczny film Pedra Almodóvara od czasu "Ludzkiego głosu" z 2020 roku, w którym zagrała Tilda Swinton.

Na premierze w Cannes pojawi się nie tylko Almodóvar, ale również gwiazdy "Strange Way of Life": Pedro Pascal ("The Last of Us", "The Mandalorian", "Narcos") i Ethan Hawke (trylogia "Przed wschodem słońca", "Dzień próby", "Moon Knight"). Po seansie widzowie będą mogli uczestniczyć w rozmowie z reżyserem i twórcami. Trwająca pół godziny produkcja zostanie zaprezentowana poza konkursem. Początkowo mówiono, że otworzy ona festiwal, ale te pogłoski zdementowano.

"Strange Way of Life". Co wiemy o gejowskim westernie z Pedrem Pascalem?

"Strange Way of Life" ma być queerowym westernem i jest porównywany z "Tajemnicą Brokeback Mountain", głośnym filmem Anga Lee z 2005 roku, w którym Heath Ledger i Jake Gyllenhaal grali zakochanych w sobie kowbojów. Film Almodóvara opowie o więzi między dwoma mężczyznami, Jake'u (Hawke) i Silvie (Pascal), którzy spotkali się w młodości jako rewolwerowcy na zlecenie, a po 25 latach spotykają się ponownie w Bitter Creek.

Jak wyjaśnił wcześnie hiszpański reżyser, tytuł "Strange Way of Life" (czyli dosłownie "Dziwny sposób życia") nawiązuje do "słynnego fado Amalii Rodrigues, którego tekst sugeruje, że nie ma dziwniejszej egzystencji niż ta, w której odwracamy się od własnych pragnień".

W obsadzie "Strange Way of Life" obok Pedra Pascala i Ethana Hawke'a znaleźli się również: Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto i Daniela Medina. Muzykę do krótkometrażówki skomponował Alberto Iglesias, a producentem jest Agustín Almodóvar z El Deseo. W sieci zadebiutował już plakat filmu.

Pedro Almodóvar uchylił rąbka tajemnicy w marcu w podcaście z Duą Lipą "Dua Lipa: At Your Service". – Oczywiście to western, jest o męskości, ale nie chcę go klasyfikować, bo nie wiem dokładnie, co ludzie powiedzą o tym westernie. To queerowy western w tym sensie, że opowiada o dwóch mężczyznach, którzy się kochają i zachowują się w tej sytuacji w odwrotny sposób. Chodzi o męskość w tym głębokim sensie – mówił reżyser.

Almodóvar podkreślił, że "Strange Way of Life" ma wiele elementów westernu: "rewolwerowców, ranczo, szeryfa, miasteczko, ostateczne starcie". – Ale to, czego nie ma większość westernów, to rodzaj dialogu między dwoma mężczyznami, którego nigdy wcześniej raczej nie było w westernie – dodał.