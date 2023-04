O.S.T.R. ostro o Wojewódzkim i jego ojcu. To dlatego nie zamierza wystąpić w programie showmana

Znany raper O.S.T.R. udzielił ostatnio szczerego wywiadu Żurnaliście. Podczas rozmowy padł temat Kuby Wojewódzkiego. Adam Ostrowski zdradził, dlaczego nie zobaczymy go w programie showmana. Ostro podsumował zachowanie prowadzącego, a także wrócił do przeszłości jego ojca.

O.S.T.R. ostro o programie Kuby Wojewódzkiego i jego ojcu. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS // Fot. Marcin Bruniecki/REPORTER

O.S.T.R. u Żurnalisty gorzko podsumował postawę Wojewódzkiego w stosunku do swoich gości w programie

Nawiązał też do Bogusława Wojewódzkiego, czyli ojca Kuby. Przed laty jego rodzina miała z nim niemiłe przeżycia

Adam Ostrowski, który w świecie artystycznym funkcjonuje pod pseudonimem O.S.T.R., to jednej z najsławniejszych polskich raperów. Na scenie występuje już od ponad 25 lat. Ma na swoim koncie pięć Fryderyków i 20 albumów.

O.S.T.R. o Wojewódzkim i jego ojcu. "Członkowie mojej rodziny mieli problem z jego tatą"

Mimo wszystko rzadko występuje w mediach i udziela wywiadów. Ostatnio zrobił wyjątek dla Żurnalisty i pojawił się w jego podcaście. Prowadzący postanowił dopytać go, czemu nigdy nie wystąpił w programie Kuby Wojewódzkiego.

Raper w odpowiedzi stwierdził, że nie podoba mu się styl prowadzenia show przez dziennikarza i fakt, że gość nie ma wpływu na montaż odcinka ze swoim udziałem.

– Ponieważ jest wiele rzeczy, które nas różni. Nie szydzę dowcipem ze swoich gości, którzy przychodzą do mnie do domu. I też nie chciałbym, żeby ktoś ze mnie szydził, jeśli ja przychodzę do niego – zaczął O.S.T.R.

Okazało się, że powodów jest więcej. Wówczas Ostrowski wspomniał o ojcu Wojewódzkiego, który był prokuratorem. Jego rodzina ma z nim przykre wspomnienia.

– Ja jestem z domu, który był stricte solidarnościowy i wolnościowy, pan Kuba niestety ma przeszłość trochę bardziej socjalistyczną, więc tutaj nie mógłbym zrobić tego swoim rodzicom, ponieważ członkowie mojej rodziny mieli problem z jego tatą i jego zajęciem, które uprawiał. Wręcz byli skazani przez daną osobę – wyjawił.

Przypomnijmy, że Kuba częściej wspominał o mamie Marii, która odeszła w 2018 roku, co dla showmana było trudnym przeżyciem. O ojcu niewiele mówił. Nie chciał opowiadać ani o jego przeszłości, ani pokazywać rodzinnych zdjęć.

Pewne jest jednak, że nieżyjący już Bogusław Wojewódzki był prokuratorem pracującym w okresie PRL-u. W internecie krążą różne wzmianki na temat prowadzonych przez niego spraw. Kuba jednak nigdy publicznie nie wypowiadał się na temat działalności ojca.

O.S.T.R. miażdży Żabsona

Raper O.S.T.R. oprócz Wojewódzkiego ostro podsumował też Żabsona. Powiedział, że nie chciałby podać mu ręki. – Nie uważam, żeby jako człowiek na to zasłużył – przyznał, dodając, że uważa, iż raper jest "złym człowiekiem". – Paru moich znajomych spotkało z jego strony wyjątkowe chamstwo. Uważam, że nikt z nas nie ma prawa aż tak gwiazdorzyć – stwierdził.

– Wśród ludzi młodego pokolenia masz tych, którzy są zajebistymi raperami i ziomkami, i tych, którzy są trochę gorszymi ziomkami i troszeczkę gorszymi raperami. (...) Jeżeli chodzi o to pokolenie, które jest teraz, ono niczym się nie różni od młodego pokolenia z moich czasów – podsumował.