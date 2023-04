O.S.T.R. nie szczędził słów o Żabsonie. Dosadnie wyjaśnił, czemu nie poda mu ręki

Legenda polskiego hip-hopu O.S.T.R. w ostatnim wywiadzie z Żurnalistą nie szczędził mocnych słów pod adresem młodszego kolegi po fachu, czyli Żabsona. Raper powiedział, że nie zamierza podać ręki uwielbianemu przez pokolenie Z muzykowi. Nazwał go "złym człowiekiem".

O.S.T.R. miażdży Żabsona

Adam Ostrowski, znany powszechnie jako O.S.T.R., w wywiadzie z Żurnalistą nie owijał w bawełnę i wprost powiedział, że nie chciałby podać ręki Żabsonowi. – Nie uważam, żeby jako człowiek na to zasłużył – przyznał, dodając, że uważa, iż raper jest "złym człowiekiem". – Paru moich znajomych spotkało z jego strony wyjątkowe chamstwo. Uważam, że nikt z nas nie ma prawa aż tak gwiazdorzyć – stwierdził.

– Wśród ludzi młodego pokolenia masz tych, którzy są zajebistymi raperami i ziomkami, i tych, którzy są trochę gorszymi ziomkami i troszeczkę gorszymi raperami. (...) Jeżeli chodzi o to pokolenie, które jest teraz, ono niczym się nie różni od młodego pokolenia z moich czasów – podsumował.

W dalszej części rozmowy odniósł się także do Kuby Wojewódzkiego. O.S.T.R. wyjaśnił także, czemu nie pojawi się w programie kontrowersyjnego dziennikarza TVN. – Nie szydzę swoim dowcipem z gości, którzy przychodzą do mnie do domu, i nie chciałbym, żeby ktoś ze mnie szydził – oznajmił.

Zaznaczył też, że nie podoba mu się fakt, iż nie miałby wpływu na to, które fragmenty rozmowy zostałyby wyemitowanie. – Niestety, we wszystkich rozmowach, które są ucinane i montowane, z każdego da radę zrobić debila – podsumował.

Żabson kontra Mia Khalifa

Pod koniec lutego 2023 roku Żabson wstawił na Instagram fotografię z aktorką filmów porno Mią Khalifą, na którą natknął się podczas pobytu w Mediolanie. "Możesz być moją sidehoe" – dodał w opisie pod zdjęciem, nawiązując tym samym do swojej piosenki nagranej w duecie z Bedoesem. Warto wspomnieć, że "sidehoe" oznacza w slangu kobietę, z którą mężczyzna zdradza swoją partnerkę.

Mało kto spodziewał się, że Khalifa zauważy wpis Żabsona, a co dopiero na niego odpowie. "Opowiesz im też, jak twoja zdesperowana d**a wyciągnęła mnie z pokazu, by poprosić o zdjęcie w lepszym świetle tylko po to, by umieścić ten pozbawiony szacunku podpis. Ruch niemal tak samo słaby, jak twoja muzyka, ale niech cię Bóg błogosławi" – napisała celebrytka.

Polski wykonawca usunął jej komentarz, a także skasował na chwilę zdjęcie z Khalifą. Gwiazda porno zrobiła jednak screena fotografii i wrzuciła ją na swoje InstaStories. Twarz Żabsona zasłoniła napisem "frajer".

Nadmieńmy, że Żabson (prywatnie Mateusz Zawistowski) to polski raper oraz autor tekstów, który ma za sobą wydanie dwóch albumów – "To ziomal" oraz "Internaziomal". Kawałek "Jungle Girl", który wypuścił wspólnie z Young Leosią, stał się prawdziwym hitem.