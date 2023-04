"Właził mu w d...". Trump skomentował wizytę Macrona w Chinach i wychwalił intelekt Putina

Donald Trump udzielił wywiadu telewizji Fox News. Były prezydent USA stwierdził, że Emmanuel Macron w trakcie swojej wizyty w Pekinie "właził w d..." Xi Jinpingowi. Pochwalił za to intelekt chińskiego przywódcy, Władimira Putina i Kim Dzong Una.

Donald Trump Fot. CHANDAN KHANNA / AFP / East News

Donald Trump udzielił godzinnego wywiadu Tuckerowi Carlsonowi – jednemu z najgłośniejszych krytyków pomocy Ukrainie w amerykańskich mediach

Były prezydent USA skrytykował zaangażowanie jego kraju w Ukrainie i sugerował, że Kijów nie jest w stanie wygrać wojny z Rosją

Trump ocenił też, że intelekt przywódcy Chin Xi Jinpinga jest "najwyższych lotów" i przewyższa Joe Bidena. – Putin? Bardzo mądry – oznajmił

Donald Trump udzielił wywiadu, który prowadził Tucker Carlson, dziennikarz o mocno prawicowych poglądach, który swego czasu został okrzyknięty "człowiekiem Putina w Fox News".

Carlson naciąga fakty, manipuluje statystykami i powtarza teorie spiskowe zaczerpnięte z kremlowskich mediów. To on usprawiedliwiał na przykład zamieszki wywołane na Kapitolu przez zwolenników Donalda Trumpa, za co otrzymał tytuł dezinformatora 2022 roku.

Donald Trump wychwalił Putina oraz przywódców Chin i Korei Północnej

W trakcie wywiadu z gwiazdą Fox News były prezydent USA skrytykował zaangażowanie jego kraju w Ukrainie i bez ogródek sugerował, że Kijów nie jest w stanie wygrać wojny z Rosją. – Odbudowałem nasze wojsko. Nowe samoloty, nowe czołgi, nowe wszystko. Oni wzięli to wojsko, które odbudowałem, i oddali to wszystko Ukrainie – oznajmił Donald Trump.

Nie zabrakło za to pochwał pod adresem rosyjskiego dyktatora. – Putin? Bardzo mądry. Owszem, ma prawdopodobnie zły rok – stwierdził i dodał, że podczas rozmów widział, że "on kocha Ukrainę i uważa ją za część Rosji".

Trump ocenił też, że intelekt przywódcy Chin Xi Jinpinga jest "najwyższych lotów" i przewyższa obecnego prezydenta USA Joe Bidena. W ciepłych słowach wypowiadał się także o przywódcy Korei Północnej – powiedział między innymi, że Kim Dzong Un to "bardzo mądra" osoba.

– To są ludzie najwyższych lotów i u szczytu swoich zdolności. Prezydent Xi to błyskotliwy człowiek. Jeśli szukałbyś w całym Hollywood kogoś, kto mógłby zagrać rolę prezydenta Xi, nie znalazłbyś nikogo takiego. Ten wygląd, ten mózg, wszystko. Mieliśmy wspaniałe relacje – mówił.

Trump skomentował wizytę Macrona w Chinach: "Właził w d..."

Amerykański miliarder, który niedawno usłyszał poważne zarzuty, pokusił się również o komentarz do ostatniej wizyty prezydenta Francji w Chinach. Trump oświadczył przed kamerami, że Emmanuel Macron "właził Xi w d...".

– Cały ten szalony świat wybucha wokół nas i Stany Zjednoczone absolutnie nic nie mają do powiedzenia. A Macron, który jest moim przyjacielem, jest w Chinach i włazi mu (Xi – red.) w d... – skomentował.

Trump udzielił wywiadu we wtorek. Jak podaje Reuters, w środę na jego słowa zareagował wysoki rangą francuski dyplomata, nazywając komentarz Trumpa "plugawym".

Przypomnijmy, Emmanuel Macron miał nadzieję, że w Pekinie skłoni Chiny do wykorzystania swoich wpływów, które mogłoby szybciej zakończyć wojnę w Ukrainie. Widać było także, że chciał, aby przywódca Państwa Środka zajął stanowisko wobec planów Władimira Putina ws. rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Xi Jinping pozostał jednak nieugięty.