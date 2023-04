Ciało 16-latka wyłowione z rzeki. Wskoczył do niej, bo uciekał przed policją

redakcja naTemat

W Wielką Sobotę z rzeki Wisłok wyłowiono ciało. W środę prokuratura podała, że ze wstępnej identyfikacji wynika, że to 16-latek, który 14 marca uciekając przed policją, wskoczył do rzeki i porwał go nurt.