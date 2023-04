Szczyt Rady Bezpieczeństwa ONZ bez rosyjskiej delegacji? Zdecydowany krok USA

Władze Stanów Zjednoczonych zdecydowały, że rosyjski samolot z delegacją zmierzającą na szczyt Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku nie zostanie wpuszczony do amerykańskiej przestrzeni powietrznej. USA do tej pory nie wydały też wizy dla szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa.

Siergiej Ławrow i jego delegacja nie otrzymali amerykańskich wiz na szczyt Rady Bezpieczeństwa ONZ. Fot. YURI KOCHETKOV/AFP/East News

W kwietniu Rosja objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co wywołało to wiele krytycznych opinii na arenie międzynarodowej

Rosyjskie media donoszą, że Siergiej Ławrow i jego delegacja nadal nie otrzymali wiz na szczyt Rady Bezpieczeństwa ONZ

Ambasador Rosji w USA stwierdził, że "odmowa wydania wiz narusza zobowiązania Stanów Zjednoczonych jako kraju przyjmującego siedzibę ONZ"

Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami organizacji, na początku kwietnia Rosja objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wywołało to wiele krytycznych opinii na arenie międzynarodowej. Od początku rosyjskiej inwazji, władze Ukrainy wielokrotnie kwestionowały prawo Rosji do zasiadania w tej międzynarodowej organizacji.

Mimo to, szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych miał odwiedzić siedzibę ONZ, a także wziąć udział w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa, które zaplanowano na 24 i 25 kwietnia.

W czwartek rosyjskie media podały jednak, że Stany Zjednoczone zadecydowały, że samolot, którym Siergiej Ławrow wraz ze swoją delegacją miałby udać się na szczyt w Nowym Jorku, nie zostanie wpuszczony do amerykańskiej przestrzeni powietrznej.

USA nie wydały wiz dla rosyjskiej delegacji

Rosyjska agencja TASS donosi, że w środę wiceminister rosyjskiego MSZ Siergiej Riabkow zaznaczył, że władze Stanów Zjednoczonych nie wydały ani jednej wizy dla rosyjskiej delegacji w związku ze szczytem ONZ.

– Wizy dla ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa i rosyjskiej delegacji do udziału w szeregu posiedzeń Rady Bezpieczeństwa ONZ, które odbędą się w kwietniu w Nowym Jorku, nie zostały jeszcze wydane – oświadczył Siergiej Riabkow.

Ambasador Rosji w USA wygłosił apel do amerykańskich władz, by nie zwlekały z wydaniem wiz zarówno delegacji, jak i dziennikarzom. Zaznaczył przy tym, że "odmowa wydania wiz narusza zobowiązania Stanów Zjednoczonych jako kraju przyjmującego siedzibę ONZ". Stwierdził przy tym, że jest to jednoznaczne z prawidłowym i pełnoprawnym funkcjonowaniem światowej organizacji.

Zgodnie z regulaminem ONZ Stany Zjednoczone, jako kraj goszczący tę organizację, są zobowiązane do wydawania wiz członkom delegacji dowolnych krajów uczestniczących w pracach ONZ, niezależnie od charakteru stosunków dwustronnych.

Ławrow o możliwości użycia broni nuklearnej

We wrześniu ubiegłego roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ potępiono rosyjską agresję na Ukrainę. Wówczas rosyjski minister spraw zagranicznych w trakcie swojego przemówienia oskarżył świat o "próby zniszczenia Rosji" i przekonywał, że Stany Zjednoczone dbają tylko o swoje interesy. Największe kontrowersje wywołały jednak jego odpowiedzi na pytania dziennikarzy, którzy chcieli dowiedzieć się jakie zajmuje on stanowisko w sprawie użycia broni nuklearnej.

– Nasz kraj ma doktrynę "O podstawach polityki państwowej Federacji Rosyjskiej w dziedzinie odstraszania nuklearnego" – powiedział Ławrow. Jak dodał, całe terytorium Rosji, które jest zapisane i może być dodatkowo zapisane w Konstytucji kraju, jest pod pełną ochroną państwa.

– To całkowicie naturalne. Wszelkie prawa, doktryny, koncepcje, strategie Federacji Rosyjskiej obowiązują na całym jej terytorium – dodał szef rosyjskiego MON. Dał tym samym do zrozumienia, że również doktryna nuklearna będzie miała zastosowanie do terytoriów Ukrainy, "przyłączonych" do Rosji w drodze "referendów".