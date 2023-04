Halejcio już niebawem stanie na ślubnym kobiercu! Pokazała okazały pierścionek

Klaudia Halejcio od ponad trzech lat jest w związku z przedsiębiorcą, Oskarem Wojciechowskim. W 2021 roku urodziła im się córeczka Nel. Aktorka wielokrotnie odpierała zarzuty, że jest z zamożnym biznesmenem tylko dla pieniędzy. Okazuje się, że para zdecydowała się na kolejny, ważny krok w ich życiu. Chcą sformalizować związek.

Klaudia Halejcio bierze ślub. Pokazała pierścionek od Oskara Fot. Instagram.com / @klaudiahalejcio

Klaudia Halejcio z aktorstwem związana jest od najmłodszych lat. Już jako dziecko pracowała na planach filmowych

Dziś bez wątpienia można zaliczyć ją do jednych z najbardziej przedsiębiorczych, polskich influencerek

Na Instagramie często pozuje ze swoją córeczką i ukochanym. Okazuje się, że Oskar Wojciechowski niebawem oficjalnie zostanie jej mężem

Celebrytka pochwaliła się okazałym pierścionkiem. Nie mogła pohamować łez

Klaudia Halejcio bierze ślub. Pokazała pierścionek od Oskara

13 kwietnia na instagramowym profilu Klaudii Halejcio zagościł post, ogłaszający radosną nowinę. Aktorka podkreśliła, że razem z ukochanym wymykają się "sztywnym ramom", które narzuca społeczeństwo. Robią wszystko według kolejności, którą uznają za słuszną. Okazuje się, że szykuje się ślub i wesele.

"Najlepsze co może Ci się w życiu przytrafić to spotkać osobę, która ma tak samo nie po kolei w głowie jak Ty. Możecie wreszcie wszystko razem robić nie po kolei. Prawidłowa kolejność powinna być taka: Ślub - wspólne mieszkanie - dziecko" – wymieniła.

"My robimy dokładnie odwrotnie! Będzie ślub!" – zaanonsowała podekscytowana influencerka.

Na pierwszym zdjęciu aktorka zaprezentowała na swojej dłoni pierścionek od Oskara. Okazała błyskotka pięknie lśni na jej palcu. Na drugim ujęciu widzimy zaś samą Klaudię, na której buzi rysuje się wzruszenie. Gwiazda nie mogła powstrzymać łez, kiedy jej ukochany zapytał ją, czy chce zostać jego żoną.

Na post zareagowało mnóstwo fanów aktorki, ale też jej znajomych z show-biznesu. "Najpiękniej jest żyć w zdrowiu, miłości i szczęściu po swojemu. Brawo! Jedyna słuszna kolejność, to taka, jaką sami Wy ustalacie" – skomentowała Ewa Chodakowska.

"Pięknie! Gratulacje" – wtórował Misiek Koterski. "Tak trzeba żyć, gratki" – zareagowała Natalia Siwiec, a Joanna Opozda zostawiła emotikon czerwonego serduszka.

Przypomnijmy, że Halejcio mieszka ze swoim narzeczonym, który działa w branży informatycznej, oraz 2-letnią córką Nel w pokaźnej posiadłości z imponującym ogrodem.

Gwiazda i jej ukochany nie oszczędzali na urządzeniu domu. Wnętrza są luksusowe i przemyślane w każdym detalu. Willa, która według medialnych doniesień kosztowała parę 9 milionów złotych, jest częstym tłem do nagrań i zdjęć, którymi dzieli się aktorka.

Ostatnio rozbawiła fanów, dodając filmik, na którym z kolegą parodiuje noc poślubną. "Najważniejsza noc w życiu, co nie?" – podpisała zabawne nagranie. Jaki był finał? Panna młoda, leżąca w łóżku w sukni i makijażu, a pan młody, wtaczający się do pokoju nad ranem, ledwo trafiający na łoże. Daleki to obraz od tego romantycznego, przedstawianego często w filmach.

"Najbardziej przereklamowana noc w życiu"; "Widać, że Państwo jeszcze przed. Po własnym weselu jest się trzeźwym i głodnym!"; "Chyba u wszystkich tak było i rano liczenie kasy z kopert" – reagowali followersi Klaudii.

Internauci zastanawiają się, czy teraz kiedy wiadomo, że Klaudia i Oskar będą brać ślub, ich noc poślubna będzie wyglądać podobnie, czy jednak nieco bardziej spokojnie.