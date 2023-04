D o brutalnego aktu agresji wobec nauczycielki doszło w gminie Osiek w województwie świętokrzyskim. Nauczycielka trafiła do szpitala po tym, gdy uczennica uderzyła ją żelazkiem. Policjanci, którzy przybyli na miejsce usłyszeli, że między nauczycielką, a uczennicą doszło do "nieporozumienia".





13-latka na lekcji uderzyła nauczycielkę żelazkiem w głowę. Sąd rodzinny wyjaśnia sprawę

Agnieszka Miastowska

Do brutalnego aktu agresji wobec nauczycielki doszło w gminie Osiek w województwie świętokrzyskim. Nauczycielka trafiła do szpitala po tym, gdy uczennica uderzyła ją żelazkiem. Policjanci, którzy przybyli na miejsce usłyszeli, że między nauczycielką, a uczennicą doszło do "nieporozumienia".