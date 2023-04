Solidarna Polska z pieniędzy Lasów Państwowych finansuje kampanię? Wyciekł tajny raport

"Gazeta Wyborcza" policzyła, ile artykułów sponsorowanych pojawiło się na łamach prawicowych mediów. Odkryto w ten sposób mechanizm, dzięki któremu możliwe jest oszacowanie zysków, jakie z publicznej kasy miały trafić do rąk właścicieli takich tytułów jak "Sieci" czy "Naszym Dzienniku". Odpowiedzialność za to mają ponosić władze Solidarnej Polski zarządzającej ministerstwem, któremu podlegają Lasy Państwowe.

Finansowanie prawicowych mediów z budżetu. Tajny raport Lasów Państwowych Fot. Stanislaw Rozycki / REPORTER

"Wyborcza" dowiedziała się o istnieniu ściśle tajnego raportu, który powstał w Lasach Państwowych

Ma on zawierać informacje o tym, ile pieniędzy trafiło do redakcji w ramach artykułów promujących polityków Solidarnej Polski

Do raportu nie udzielono wglądu nie tylko politykom opozycji, ale też Prawa i Sprawiedliwości

Dokument, który powstaje, ma nosić nazwę "Raport z działalności Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w 2022 roku". W związku z tym dziennikarze postanowili policzyć, ile materiałów sponsorowanych pojawiło się na łamach prawicowych mediów.

Jak oszacowali, Lasy Państwowe opublikowały w tygodniku "Sieci" braci Karnowskich, 25 materiałów sponsorowanych i dofinansowały redakcyjną nagrodę "Człowiek Wolności" w organizowanym przez tę redakcję plebiscycie.

Ponadto materiały pojawiły się też w tygodniku "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego (25 tekstów), "Naszym Dzienniku" (17 tekstów), "Gościu Niedzielnym", tygodniku "Niedziela" oraz niszowym piśmie katolickim "Apostoł Miłosierdzia Bożego".

Współpraca nie ominęła też telewizji, w tym TVP . Lasy Państwowe pojawiały się także jako partner urodzin portalu wpolityce.pl oraz telewizji wPolsce.pl.

Ile pieniędzy z Lasów Państwowych trafiło do prawicowych mediów?

Nie wiadomo, ile publicznych pieniędzy trafiło do nadawców z prawej strony medialnej barykady, bo raport, który ma zawierać takie informacje, jest ściśle tajny. Bezskutecznie próbowały do niego dotrzeć posłanki Magdalena Filiks i Katarzyna Osos, które chciały przeprowadzić w tej sprawie kontrolę poselską, ale usłyszały, że raport nie podlega takowej kontroli.

Sprawie przyglądają się też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Lasy Państwowe podlegają bowiem pod resort klimatu i środowiska, którym rządzą ludzie Zbigniewa Ziobry. Zresztą to właśnie politycy tej frakcji mieli pojawiać się w sponsorowanych przez Lasy Państwowe materiałach.

Gazeta pisze, że PiS-owi również ma nie odpowiadać brak wiedzy na tematy związane z publikacjami, bo jak wskazuje, ludzie Jarosława Kaczyńskiego chcieliby "sprawdzić wydatki Solidarnej Polski na prekampanie wyborczą", którą partia opiera o inicjatywy wokół lasów i Jana Pawła II.

Lasy im. Jana Pawła II w całej Polsce

Jak pisaliśmy w naTemat przed kilkoma dniami wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka wydał dyspozycję, zgodnie z którą w każdym nadleśnictwie Polski ma powstać las poświęcony pamięci Jana Pawła II.

– Oczekiwaniem ministra Edwarda Siarki jest, by las upamiętniający papieża-Polaka powstał w każdym nadleśnictwie w kraju – powiedział dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Akcja ma być zorganizowana w ramach szerszej kampanii "Łączą nas drzewa", a sadzenie ma być prowadzone pod hasłem "Lasy pamięci Jana Pawła II". Wszystko to ma być pomysłem polityków z Solidarnej Polski – partia Zbigniewa Ziobry chciałaby w ten sposób polepszyć wizerunek Jana Pawła II, mocno nadszarpnięty przez dyskusję nad tym, co jako metropolita krakowski wiedział o nadużyciach seksualnych podległych mu księży.

Pomysł nie spodobał się części leśników, którzy anonimowo poskarżyli się "Wyborczej" – Co to jest, że pełnomocnik do spraw leśnictwa coś życzy sobie, wydaje dyspozycje? Nadleśniczy Lasów Państwowych są od spełniania oczekiwań pana ministra? No chyba nie – powiedział jeden z pracowników.

Wielokrotnie podnoszono także, że związek między lasami a osobą Jana Pawła II jest dość abstrakcyjny. Przeciwnie uważają władze Lasów Państwowych. przedstawiciele Lasów Państwowych zapewniają, że związek jest ścisły.

"Polscy leśnicy od zawsze stali na straży najcenniejszych wartości i uznanych autorytetów. Teraz stają w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Na terenie całej Polski rusza akcja sadzenia Lasów Pamięci Jana Pawła II, która jest hołdem dla Jego niepodważalnej świętości i zasług dla naszej Ojczyzny" – napisano w komunikacie Lasów Państwowych, który ma uzasadniać akcję.