Domagalik zarzuciła Rozenek-Majdan hipokryzję. "Złapaliśmy panią Małgosię na niekonsekwencji"

Małgorzata Rozenek-Majdan gościła niedawno w programie "Niech gadają" na Kanale Sportowym, gdzie rozmawiała z prowadzącą Małgorzatą Domagalik oraz ze słuchaczami youtubowej audycji. Żona Radosława Majdana została poproszona o radę. Jej wypowiedź w pewnym momencie przerwała gospodyni. Zwróciła uwagę na drażliwą kwestię.

Podczas odcinka tradycyjnie było sporo czasu przeznaczonego na rozmowy z widzami

Po jednej z nich, kiedy prezenterka udzielała rady mężczyźnie, gospodyni zareagowała stanowczo

Wróciła uwagę prowadzącej "Dzień Dobry TVN", że jest niekonsekwentna

Małgorzata Domagalik latami pracowała na swoją pozycję zawodową. Dziennikarka nazywana jest "mistrzynią wywiadów". Przez wiele lat była redaktor naczelną magazynu "Pani", prowadziła programy telewizyjne, a jej felietony ukazywały się m.in. na łamach "Wprost".

Dziś Domagalik prowadzi program "Niech gadają", który można oglądać na Kanale Sportowym na YouTube. Ostatnio jej gościnią była Małgorzata Rozenek-Majdan. Prowadząca nie omieszkała dopytać jej wiedzę i zainteresowanie piłką nożną.

Żona Radosława Majdana, który kiedyś był bramkarzem, a obecnie spełnia się jako komentator sportowy, przyznała, że nie chce wypowiadać się szerzej na temat tej dziedziny, ponieważ nie chce urazić fanów i prawdziwych ekspertów.

Zdradziła, że przed związkiem z Majdanem, jej poprzedni partnerzy wcale nie interesowali się piłką nożną. Podkreśliła, że jej starsi synowie - Stanisław i Tadeusz - też nie są zagorzałymi fanami tego sportu. Tylko mały Henryk, który jest owocem związku z ex bramkarzem, przejawia zalążki zainteresowania piłką.

W programie nie obyło się bez telefonów od słuchaczy. Telefonowały głównie kobiety, ale znalazł się także 22-latek z Poznania. Młody mężczyzna chciał zasięgnąć rady u "Perfekcyjnej" w sprawach związkowych. Podpytał ją o to, gdzie w dzisiejszych czasach szukać kobiety, która będzie miała "poukładane w głowie".

– To zależy, gdzie pan tych kobiet szuka, albo w jakim towarzystwie pan się obraca, bo prawdą jest, że wszędzie te kobiety wyglądają inaczej – zaznaczyła na wstępie influencerka.

– Na pewno ważne jest, żebyś wiedział, czego szukasz w kobiecie i jak będziesz to wiedział, to na pewno to znajdziesz. Na pewno jest kilka takich lampek, które zapaliłyby mi się, gdyby mój syn przyprowadził jakąś dziewczynę do domu. Jedno jest pewne: unikaj tych, które lubią zaimprezować – doradziła mu Rozenek-Majdan, co spotkało się z reakcją Domagalik.

– No i tu złapaliśmy panią Małgosię na absolutnej niekonsekwencji, ponieważ zakochała się w kimś, kto był znanym imprezowiczem – zareagowała dziennikarka, wytykając jej hipokryzję. Miała oczywiście na myśli Radka Majdana i jego hulaszczy tryb życia, który niegdyś prowadził.

Gwiazda TVN nie skomentowała tego, tylko kontynuowała wypowiedź skierowaną do słuchacza.

– Jeżeli ona żałuje psa, albo troszczy się o innych, jest wartościowa i np. opiekująca się swoimi rodzicami, to możesz na pewno myśleć, że będzie też taka wobec ciebie, a może przy tym być głośna i tańczyć na stole. Kobiety pokazują najlepsze wersje siebie, kiedy czują się bezpiecznie, kiedy czują wsparcie – wyjaśniła. – Dużo zależy od facetów, to, jaką tworzą przestrzeń – podsumowała.

Przypomnijmy, że Małgorzata Rozenek (obecnie Rozenek-Majdan), jak i Radosław Majdan w przeszłości dwukrotnie byli w związkach małżeńskich. Historia ich miłości mogłaby posłużyć za scenariusz do komedii romantycznej.

W 2013 roku poznali się podczas premiery filmowej w jednym z warszawskich kin. Wówczas on poprosił ją o numer telefonu. Jednak dopiero po jakimś czasie umówili się na randkę. Prezenterka zaproponowała, by pojechali do domu Radosława, ponieważ nie chciała, by przyłapali ich paparazzi.

Szybko zaiskrzyło, ale zakochani przez wiele miesięcy utrzymywali swoją relację w tajemnicy przed mediami. Pierwsze informacje o ich związku pojawiły się w 2014 roku. Po kilku miesiącach zaczęli pojawiać się razem na przyjęciach. Jeszcze w tym samym roku Majdan oświadczył się swojej ukochanej.

Ich ślub odbył się 10 września 2016 roku w podwarszawskim Konstancinie i był jednym z najhuczniejszych wydarzeń polskiego show-biznesu. W tym roku gwiazdorska para będzie świętować 7. rocznicę ślubu.