Klaudia Halejcio martwi się o swoją emeryturę. To, co usłyszała, wprawiło ją w osłupienie

Klaudia Halejcio w najnowszym wywiadzie wypowiedziała się na temat wysokości swojej emerytury. To, co usłyszała aktorka, wprawiło ją w osłupienie. Jak się okazało nie jest ona zbyt wysoka. W trakcie rozmowy nawiązała także do aktorów, którzy żyją w domach opieki.

Klaudia Halejcio to jedna z bardziej znanych i lubianych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorkę mogliśmy podziwiać w produkcjach kinowych, jak i na małym ekranie

Celebrytka nie ukrywa tego, że lubi blichtr i przepych oraz pławić się w luksusie

W najnowszym wywiadzie poruszyła temat swojej emerytury. Jej wysokość zatrwożyła aktorkę

Nie od dziś wiadomo, że Klaudia Halejcio lubi blichtr i przepych. Wraz z partnerem Oskarem Wojciechowskim i ich córką Nel mieszkają w pokaźnej posiadłości z imponującym ogrodem. Willa, która według medialnych doniesień kosztowała 9 milionów złotych, jest częstym tłem do nagrań i zdjęć. W ostatnim czasie celebrytka świetnie odnalazła się w roli influencerki. W związku z powyższym bardzo często pokazuje swoje "drogie" życie w mediach społecznościowych.

Klaudia Halejcio w gorzkich słowach o emeryturze. Nawiązała do domów opieki

Chociaż Klaudia Halejcio ma zaledwie 33 lata, to już myśli o swojej przyszłości. W najnowszym wywiadzie poruszyła temat emerytury, który zazwyczaj wzbudza sporo kontrowersji. Chociaż na ten moment nie spędza jej to snu z powiek, influencerka w rozmowie z portalem pomponik.pl przyznała, że to trudny temat.

"Myślę, że to może być trudna sprawa. Jeszcze to nie jest etap w moim życiu, żeby planować. Natomiast wszystko zmierza do tego, że może być ciężko i trzeba wymyślić swój sposób" – zdradziła Halejcio. Po chwili dodała, że po wielu latach pracy i odkładanych składkach nie naliczyła jej się wcale pokaźna sumka.

"Patrząc na to, jaką w tym momencie mam odłożoną składkę po latach pracy, to mam parę stówek" – podsumowała. Aktorka w trakcie wywiadu zdradziła, że nie do końca była świadoma, jak działa system emerytalny w Polsce. Po pomoc udała się do swojego ukochanego, który wszystko jej wytłumaczył. To, co usłyszała wprawiło ją w osłupienie.

Zapytałam: "Oskar, to jest tak parę stówek miesięcznie?", odpowiedział: "Nie, to jest po prostu odłożone parę stówek w skali twojego życia...". Doznałam szoku. Klaudia Halejcio w rozmowie z Pomponikiem

Jak podaje pomponik.pl wysokość emerytury aktorki została oszacowana na około 600 złotych miesięcznie. Patrząc na dotychczasowe życie influencerki ta kwota, nie byłaby wystarczająca, by utrzymać swój standard życia, który przedstawiała do tej pory. Halejcio zdaje sobie sprawę z tego, że wielu artystów, którzy przeszli już na emeryturę zmaga się właśnie z takim problemem. Wspomniała wówczas o domach opieki.

"Warto poczytać wywiady z aktorami, którzy żyją w domach opieki. Jakie to jest przykre" – podsumowała Klaudia Halejcio.