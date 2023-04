Nowicki z TVP pochwalił się inwestycją w wakacyjnym raju. Znów zaskoczył fanów

Łukasz Nowicki na swoim Instagramie pochwalił się nową inwestycją. Wraz z żoną kupił apartament na Bałkanach. Jak się okazało, to już drugie mieszkanie gwiazdora Telewizji Polskiej w Albanii.

Łukasz Nowicki od dłuższego czasu gości na ekranach telewizorów, prowadząc między innymi program "Pytanie na Śniadanie" na antenie Telewizji Polskiej

Teraz gwiazdor TVP ponownie zaskoczył swoich fanów. Na swoim Instagramie pochwalił się nową inwestycją

Łukasz Nowicki to jedna z bardziej znanych twarzy telewizyjnych. Prowadził teleturniej "Postaw na milion", a od jakiegoś czasu jest gospodarzem programu "Pytanie na Śniadanie" w TVP. Jak wiadomo, gwiazdor Telewizji Polskiej jest zapalonym podróżnikiem, co można bez większego problemu zauważyć na jego instagramowym profilu.

Łukasz Nowicki aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, a jego konto na Instagramie obserwuje prawie 40 tysięcy internautów. Prowadzący programu "Pytanie na Śniadanie" często wrzuca kadry z życia zawodowego, ale również z rodzinnych wypadów. Jak się okazało jakiś czas temu wraz ze swoją żoną Olgą zakochali się w Bałkanach.

Ich sercom szczególnie bliska stała się Albania, która ostatnio jest coraz chętniej wybieranym kierunkiem na urlop. Nowiccy jakiś czas temu postanowili zakupić apartament w Sarandzie. Teraz prezenter postanowił pochwalić się nową inwestycją.

Jak się okazało aktor razem z żoną wynajmują swoje posiadłości turystom, którzy przyjeżdżają do Albanii wypocząć. Już niebawem będzie mógł cieszyć kolejnym źródłem dochodu z wynajmu nowego apartamentu, który również znajduje się w kurorcie położonym nad Morzem Jońskim.

"Nasz drugie mieszkanie w Sarandzie! Remont ukończony! Penthouse na ostatnim 9 piętrze z bajecznym widokiem na Korfu już wkrótce trafi na Airbnb. Serdecznie zapraszamy od weekendu majowego" – napisał w swoim poście szczęśliwy Nowicki. Opis zwieńczył zdjęciem z przepięknym widokiem wprost ze świeżo wyremontowanego tarasu apartamentu.

Fani gwiazdora "Pytania na Śniadanie" są zachwyceni nową inwestycją. Pod postem internauci zaczęli dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat Albani. "Zjechaliśmy Albanię wzdłuż i wszerz, piękna, polecam nie tylko kurorty..."; "Panie Łukaszu! To się być może w sierpniu w Sarandzie zobaczymy"; "Piękny widok Łukaszku, moje klimaty"; "Czekamy na namiary" – pisali pod postem internauci.

Prezenter TVP nieustannie relacjonuje swoje wypady do Albanii. Niedawno opublikował wspólne zdjęcie z ukochaną. Poinformował wówczas, że jego obowiązki zawodowe zmusiły go do powrotu do Warszawy, kiedy jego żona pozostała na Bałkanach. Z opisu można było również wywnioskować, że małżonkowie nie byli sami. Towarzyszyła im córka Józefina, która w styczniu skończyła pięć lat.

"Olga wciąż w Albanii. Ja już od kilku dni w Warszawie. Tęsknię za nimi" – napisał wówczas Nowicki.