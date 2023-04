Znaleziono zmasakrowane ciała 3 młodych kobiet. Przed śmiercią wysyłały takie SMS-y bliskim

Agnieszka Miastowska

T rzy przyjaciółki w wieku od 19 do 22 lat wybrały się na plażę. 5 kwietnia ich ciała zostały znalezione w płytkim grobie. Co ciekawe, kilka godzin przed śmiercią dziewczyny wysyłały do bliskich niepokojące SMS-y. Nie mówiły w nich wprost, co im grozi, ale sugerowały, że coś może się wydarzyć i chcą, by ich bliscy o tym wiedzieli. Mrożąca krew w żyłach zbrodnia wydarzyła się w Ekwadorze.