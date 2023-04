Kolejna dostawa broni z Niemiec. Do Ukrainy dostarczono system Patriot

Niemcy przekazały Ukrainie system przeciwrakietowy Patriot wraz z amunicją. Pierwsze informacje, że tak się stanie, pojawiły się już na początku roku. Teraz sprzęt dotarł na miejsce.

Niemiecki system Patriot jest już w Ukrainie. Fot. JOHN MACDOUGALL/AFP/East News

Kraje Zachodu, w tym Niemcy od ponad roku wspierają Ukraińców w walce z Rosjanami

Z miesiąca na miesiąc do Kijowa trafia coraz więcej nowoczesnej broni. Z informacji rządu RFN wynika, że w Ukrainie jest już obecny system Patriot

Agencja prasowa Ukrinform podała we wtorek wieczorem, że Niemcy dostarczyły Ukrainie system obrony przeciwlotniczej Patriot.Tak wynika ze strony internetowej niemieckiego rządu, gdzie opublikowano zaktualizowaną listę udzielonego przez RFN wsparcia wojskowego.

Niemiecki system Patriot jest już w Ukrainie

Na liście znalazł się m.in. system Patriot, 16 ciężarówek Zetros (łącznie dostarczono już 76) oraz dwa wozy ochrony granic (wcześniej wysłano 122 sztuki).

Ukrinform w depeszy na ten temat zwraca uwagę, że strona niemiecka informuje o przekazaniu broni, gdy znajduje się ona już na terytorium Ukrainy i jest dostarczana na miejsce rozmieszczenia.

Z kolei na stronie Bundeswehry możemy przeczytać, że "łączna wartość zezwoleń indywidualnych wydanych przez Rząd Federalny na wywóz uzbrojenia w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 17 kwietnia 2023 roku wynosi 2 748 163 254 euro". Rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat w rozmowie z portalem RBK-Ukraina nie zaprzeczył, ani nie potwierdził informacji na ten temat. Powiedział natomiast, że otrzymanie tego systemu będzie istotnym wydarzeniem, gdyż pozwoli strącać wrogie cele z dalszej odległości.

Niemieckie media także piszą, że system Patriot jest już w Ukrainie

Także niemiecki "Die Zeit" pisze, że obiecany przez Niemcy system obrony przeciwrakietowej Patriot dotarł. "Wynika to ze zaktualizowanej dziś przez rząd federalny listy dotyczącej udzielonej pomocy zbrojeniowej. Zgodnie z listą, system obrony powietrznej i rakiety, o które Ukraina pilnie prosiła od zeszłego roku, dotarły do tego kraju" – czytamy na stronie gazety.

Decyzja o niemieckich Patriotach dla Ukrainy już w styczniu niezwykle ucieszyła władze w Kijowie. "Dziękuję kanclerzowi Niemiec za decyzję o dostarczeniu Ukrainie baterii rakiet przeciwlotniczych Patriot. Wraz z dostarczonym wcześniej systemem IRIS-T i czołgami Gepard Niemcy wnoszą istotny wkład w przechwytywanie wszystkich rosyjskich rakiet!" – pisał wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski na Twitterze.

Jaka broń i sprzęt z RFN jest już w Ukrainie?

Niemcy wysłały wcześniej do Ukrainy już m.in. czołgi Leopard 2A6, BWP Marder, czołgi do usuwania min oraz systemy obrony przeciwlotniczej IRIS-T SLM. Pierwsze z nich dotarły do Ukrainy jesienią 2022 roku. Jak wówczas ujawniono, że został przekazany przez terytorium Polski.

"Rosyjskie ataki na Kijów i inne miasta pokazują, jak ważna jest zdolność obrony przeciwlotniczej dla samoobrony Ukrainy" – napisano wtedy w stanowisku Bundeswehry ws. dostarczenia systemu IRIS-T SLM.

System IRIS-T SLM ma zasięg do 40 km i zdolność zwalczania celów powietrznych lecących na wysokości do 20 km. Używa się go do zwalczania m.in. samolotów, śmigłowców, dronów oraz pocisków manewrujących i przeciwradiolokacyjnych. Według niemieckiego rządu federalnego broń ta jest najnowocześniejszym systemem obrony przeciwlotniczej, jaki posiada RFN. Został opracowany przez niemiecką firmę zbrojeniową Diehl Defense z Überlingen nad Jeziorem Bodeńskim.