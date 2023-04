Ministerstwo Rolnictwa uczy poprzez... "M jak miłość". Przekazało na to zawrotne kwoty

Ile pieniędzy przekazuje rząd Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu? Dzięki interpolacji poselskiej w końcu to wiemy. Okazuje się, chociażby że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło prawie cztery miliony na wzmianki o rolnictwie ekologicznym m.in. w... "M jak miłość". A co Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej?

Jak edukuje rząd w "M jak miłość"? Fot. Kadr z "M jak miłość"

Interpelacja wicemarszałkini Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dotycząca publicznych pieniędzy, które rząd przekazuje TVP i Polskiemu Radiu, ujawniła kilka zaskoczeń. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ubiegłym roku przekazało TVP 824,6 tys. zł, a Polskiemu Radiu – 100 tys. zł., o czym informują Wirtualne Media. Na jakie kampanie? Nie wiadomo, bo tego resort nie ujawnił.

Minister Marlena Maląg podkreśliła jednak, że jej ministerstwo wraz z mediami publicznymi "prowadziło działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu poinformowanie społeczeństwa o istotnych rozwiązaniach w ramach działów administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina". Kidawa-Błońska już zawnioskowała jednak o podanie konkretnych wydatków.

Wirtualne Media przypominają, chociażby że w TVP można oglądać cykl "Rodzina i praca "przedstawiający głównie inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz podlegających mu instytucji". "Pierwsza odsłona programu była emitowana jesienią ub.r., w większości odcinków gośćmi są przedstawiciele resortu, na czele z Marleną Maląg" – czytamy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczy w "M w jak miłość"

Interpolacje skierowano również do innych ministerstw, m.in. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak pisały Wirtualne Media w ubiegłym miesiącu, resort w 2022 roku przeznaczył 5,7 mln zł na kampanie w mediach publicznych, z czego 3,9 miliona trafiło do Telewizji Polskiej.

Na co były przeznaczone? Najdroższa była akcja "Kupuj świadomie Produkt Polski". Spoty w TVP1, TVP2 i TVP Info kosztowały aż 560 tys. zł. Resort zapłacił też m.in. 400 tysięcy za spot "Kupuj Świadomie Produkt Ekologiczny", 330 tysięcy za spot "Wypoczywaj w Polsce – Odpoczywaj na wsi" czy kampanię "To się opłaca" w TVP1 za 323 tysięcy.

Jednak nie to zaskakuje, ale obecność na tej liście... "M jak miłość". Okazuje się, że resort rolnictwa zapłacił 60 tys. zł za wzmianki o rolnictwie i produktach ekologicznych w popularnym serialu. Z kolei po 50 tysięcy przekazał "Pytaniu na śniadanie" za wspomnienie w programie śniadaniowym: o akcji oznaczania produktów etykietą "Produkt Polski" oraz kampanii "4P – nie marnuj żywności".

TVP i TVN cenzurują spot podpasek z Magdaleną Cielecką

Jak pisaliśmy w naTemat, w poniedziałek (17 kwietnia) zadebiutował spot Okresowej Koalicji i Kulczyk Foundation o menstruacji, a dokładnie ubóstwie menstruacyjnym. "Film porusza problem braku dostępu do środków higieny menstruacyjnej, którego codziennie doświadczają uczennice z całej Polski. Jedną z ról w spocie zagrała Marianna Zydek. Brzmienie wewnętrznego głosu stworzyła Magdalena Cielecka" – czytamy na Instagramie.

"Spot możecie już zobaczyć w telewizji i w internecie. Koniecznie wejdźcie na takdlapodpasek.pl i obejrzyjcie pełną wersję filmu. Tam też możecie podpisać apel do rządzących. Powiedzmy TAK darmowym podpaskom w każdej szkole!" – apelują twórcy akcji, którzy podkreślają, że Uświadamiają także: "Jednej na pięć kobiet w Polsce zdarzyło się nie mieć pieniędzy na zakup odpowiednich środków menstruacyjnych".

Tymczasem jak ustalił "Presserwis", część nadawców nie wyraziła zgody na emisję pełnej wersji reklamy, w której widać krew menstruacyjną (reklama została przygotowana w kilku wersjach: 60, 30 i 4 x 15 sek. - różnią się bohaterkami i scenariuszem). TVP i TVN ocenzurowały spot podpasek z Cielecką.

