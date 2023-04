Reklama z Cielecką ocenzurowana przez TVP i TVN. Aż trudno uwierzyć, o co poszło

Wiele kobiet, nastolatek i dziewczynek z ubogich domów nieraz musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych na rzecz innych domowych wydatków. Ostatnio zadebiutował spot, który jest częścią akcji, mającej na celu przyjęcie ustawy o darmowym dostępie do podpasek w każdej szkole. Część nadawców nie zgodziła się jednak na emisję pełnej wersji reklamy, w której słyszmy głos Magdaleny Cieleckiej.

Wbrew powszechnym stereotypom, ubóstwo i wykluczenie menstruacyjne występują także w Polsce i w dużym stopniu dotyczą dziewczynek

Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Kulczyk Foundation w 2020 oraz 2022 roku

Wiele znanych kobiet, w tym Magdalena Cielecka zaangażowała się w pierwszą telewizyjną kampanię społeczną fundacji takdlapodpasek.pl

Z informacji "Presserwisu" wynika, że jedynie kanały grupy Polsat nie ocenzurowały wideo stworzonego na potrzeby działań edukacyjnych

Kanały TVN i TVP nie zgodziły się na emisję nagrania, w którym była widoczna krew

W poniedziałek (17 kwietnia) zadebiutował spot świadomościowy Okresowej Koalicji i Kulczyk Foundation o menstruacji.

"Film porusza problem braku dostępu do środków higieny menstruacyjnej, którego codziennie doświadczają uczennice z całej Polski. Jedną z ról w spocie zagrała Marianna Zydek. Brzmienie wewnętrznego głosu stworzyła Magdalena Cielecka" – podkreślono na instagramowych profilach owych instytucji.

"Spot możecie już zobaczyć w telewizji i w internecie. Koniecznie wejdźcie na takdlapodpasek.pl i obejrzyjcie pełną wersję filmu. Tam też możecie podpisać apel do rządzących. Powiedzmy TAK darmowym podpaskom w każdej szkole!" – apelują twórcy akcji.

Uświadamiają także: "Jednej na pięć kobiet w Polsce zdarzyło się nie mieć pieniędzy na zakup odpowiednich środków menstruacyjnych. Z powodu okresu kobiety często nie pojawiają się w pracy czy szkole".

Okresowa Koalicja zainicjowała stworzenie pierwszego polskiego projektu ustawy dotyczącego menstruacji. Chcą, aby polscy politycy wzięli przykład z Anglii, Francji, Szkocji czy Nowej Zelandii, gdzie takie przepisy i programy już istnieją

"Inicjatywa TakDlaPodpasek.pl to nie tylko darmowy dostęp do środków menstruacyjnych, ale też do edukacji dotyczącej menstruacji we wszystkich polskich szkołach" – czytamy.

Cel? OK i fundacja Dominiki Kulczyk chce zaopatrzyć w podpaski wszystkie młode, menstruujące osoby w Polsce, zlikwidować poczucie wstydu i dać równe szanse wszystkim dziewczynkom w naszym kraju. Nie każdego bowiem stać na to, aby zakupić podpaski czy tampony.

Jak ustalił "Presserwis", część nadawców telewizyjnych nie wyraziła zgody na emisję pełnej wersji reklamy, w której widać krew menstruacyjną (reklama została przygotowana w kilku wersjach: 60, 30 i 4 x 15 sek. - różnią się bohaterkami i scenariuszem). TVP i TVN ocenzurowały spot podpasek z Cielecką.

Jak czytamy na stronie, gdzie można podpisać apel, dotychczas podpisały się pod nim takie znane twarze jak m.in.: aktorka Katarzyna Figura, dziennikarka Katarzyna Bosacka, dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Stuhr, influencerka i zawodniczka MMA Karolina Brzuszczyńska, modelka i influencerka Martyna Kaczmarek, piosenkarka Partycja Markowska, raperka Young Leosia oraz dziennikarze: Mateusz Hładki, Dorota Wellman, Ewa Ewart, Agata Młynarska, Joanna Zientarska.