Kolejny skandal w Kościele. Osławiony były kardynał ponownie oskarżony

Były kardynał Theodore McCarrick ponownie został oskarżony w sprawie związanej z nadużyciami na tle seksualnym, która dotyczy wydarzeń z lat 70. W 2019 roku Watykan uznał, że McCarrick jest winny molestowania dzieci i dorosłych i wydalił go ze stanu kapłańskiego.

Były kardynał Theodore McCarrick po raz drugi został oskarżony o nadużycia na tle seksualnym. CBS Evening News/youtube.com (screenshot)

Były arcybiskup Waszyngtonu Theodore McCarrick został oskarżony o czyn nierządu wobec 18-latka, do którego miało dojść w 1977 roku

McCarrick jest już sądzony w stanie Massachusetts w sprawie nadużycia seksualnego wobec 16-latka, do którego również doszło w latach 70.

W ostatnich latach pod adresem McCarricka wysunięto wiele zarzutów dotyczących nadużyć na tle seksualnym, jednak wiele z nich uległo przedawnieniu

Theodore McCarrick został kardynałem w lutym 2001 roku. Na żądanie papieża Franciszka w lipcu 2018 roku zrzekł się godności kardynalskiej i opuścił Kolegium. Rok później, po tym jak Watykan uznał, że McCarrick jest winny molestowania dzieci i dorosłych, został wydalony ze stanu duchownego.

Amerykańskie media informowały wówczas, że McCarrick dostąpił najwyższych godności kapłańskich mimo, iż "było podobno rzeczą powszechnie wiadomą, że sypiał z seminarzystami".

Jak podaje portal nytimes.com, były arcybiskup Waszyngtonu ponownie został oskarżony o nadużycia na tle seksualnym. Władze stanowe w Wisconsin przekazały, że zarzut wobec McCarricka opiera się na przeprowadzonym przez prokuraturę dochodzeniu w pięciu diecezjach katolickich w tym stanie.

Tym razem sprawa dotyczy czynu nierządu wobec 18-latka podczas kąpieli w Jeziorze Genewskim. Do zdarzenia miało dojść w kwietniu 1977 roku. Mężczyzna, który oskarżył McCarricka zaznaczył, że duchowny rozebrał się przed nim po raz pierwszy, gdy ten miał 11 lat. Potem miał go regularnie wykorzystywać seksualnie.

Theodore McCarrick. Zarzuty dotyczące nadużyć na tle seksualnym

Obecnie Theodore McCarrick jest już sądzony w Massachusetts. W lipcu 2021 roku "The Boston Globe" informował, że po kilkumiesięcznym śledztwie, byłemu kardynałowi postawiono zarzuty w sprawie napaści seksualnej z 1974 roku.

Obecnie Theodore McCarrick jest już sądzony w Massachusetts. W lipcu 2021 roku "The Boston Globe" informował, że po kilkumiesięcznym śledztwie, byłemu kardynałowi postawiono zarzuty w sprawie napaści seksualnej z 1974 roku.

Wówczas na przyjęciu weselnym na uczelni Wellesley College w stanie Massachusets, ówczesny prałat miał dotykać 16-latka, mówiąc przy tym, że "jest to część sakramentu pokuty". Chociaż zdarzenie miało miejsce ponad 40 lat temu, to sprawa nie uległa przedawnieniu, ze względu na specyfikę prawa w tym stanie. McCarrick nie przyznaje się do winy.