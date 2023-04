Niemcy dali Ukrainie kolejny system IRIS-T! Tego sprzętu nie ma nawet Bundeswehra

Natalia Kamińska

N ajpierw ogłoszono, że do Ukrainy dostarczono z Niemiec system Patriot, a teraz okazuje się, że na wschód trafił też kolejny egzemplarz systemu IRIS-T. Ten sprzęt jest o tyle ważny, że ma zasięg do 40 km i zdolność zwalczania celów powietrznych lecących na wysokości do 20 km. Sprawdził się już świetnie w Kijowie. Co więcej, systemu IRIS-T nie ma nawet Bundeswehra, na razie produkowany jest tylko po to, aby oddać go Ukraińcom.