Koterski długo miał żal do rodziców. "Oskarżałem ich, że popsuli mi życie"

12 kwietnia premierę miała książka Michała Koterskiego. W zaledwie tydzień stała się numerem jeden w kategorii Empik Biografie i wylądowała na 20. miejscu ze wszystkich kategorii. Aktor zaprosił czytelników za kulisy swojego życia i walki z nałogiem. Padły tam gorzkie słowa o rodzicach. Przyznał, że winą za wszelkie niepowodzenia obarczał właśnie ich. Jak jest dziś?

Syn Marka Koterskiego jest dzisiaj spełnionym ojcem 6-letniego Fryderyka i partnerem Marceli Leszczak

Nie zawsze było u niego tak sielankowo i spokojnie. Osiem lat temu nawrócił się, zerwał z nałogami i zmienił życiowe priorytety

Opowiedział o tym w książce autobiograficznej, która jest rozmową z Beatą Nowicką

Misiek Koterski wyjaśnił w lekturze, dlaczego większość życia obarczał rodziców winą. Za co ich karał?

Książka "Michał Koterski. To już moje ostatnie życie" sprzedaje się jak świeże bułeczki. Wielu ludzi jest ciekawych historii aktora, który - jak sam mówi - stracił pół życia na ćpanie i picie. Ponad osiem lat temu urodził się na nowo. Podjął decyzję o życiu w trzeźwości.

W pokonaniu uzależnień pomogła mu wiara w Boga, ale przede wszystkim wsparcie najbliższych. Jeszcze dekadę temu traktował rodziców jak największych wrogów. Miał do nich żal.

Przez lata oskarżałem rodziców, że popsuli mi życie. Nie zdałem w szkole, zatrzymała mnie policja, nie wyszło mi z dziewczyną, ćpałem – to była ich wina. Wykorzystywałem ich słabości, a oni to przyjmowali z pokorą. Byli dla mnie za dobrzy, bo chcieli mi wynagrodzić traumę dzieciństwa. Wbijałem im nóż w serce, traktowałem jak worek treningowy, ale byłem egoistą i nie chciało mi się o tym myśleć. Po latach zrozumiałem, że nie potrafili spełnić mojego jedynego marzenia: z dzieckiem trzeba być, okazywać mu czułość, bawić się z nim. Za to całe życie ich karałem. Misiek Koterski autobiografia

"Kiedy zmierzyłem się z tym, czego moi rodzice nie byli w stanie zrobić dla mnie, przełożyłem ten obraz na siebie i pomyślałem: Kurde, czy ja jestem dobrym ojcem? Czy wyrabiam się w moim rodzicielstwie? Jakie popełniam błędy? Nie wiem. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Staram się każdą wolną chwilę spędzać z moim synem" – przyznał aktor.

Nowicka pyta Koterskiego w książce, czy zdobył się na przeproszenie rodziców za piekło, które im zgotował.

"Nie przeprosiłem… (milczenie). Cały czas w relacji z rodzicami występuję w pozycji dziecka. Moje przeprosiny objawiają się tym, że im w czymś pomagam, zapraszam do siebie na Wigilię, na moje premiery, widzą, jak się zachowuję, rozwijam, dbam o moją rodzinę. Może podświadomie uznałem, że to wystarcza…" – oznajmił.

"Na przeprosiny face to face nigdy się nie zdobyłem. I nie wiem, czy się zdobędę. Takich deklaracji nie będę składał. To nie jest przypadek, że jeden z ostatnich kroków AA brzmi: 'Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, których skrzywdziliśmy, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych'" – dodał.

Koterski zaznaczył, że jest na samym początku drogi trzeźwienia. To zdziwiło Nowicką. Wówczas aktor wspomniał o swoim ojcu, Marku.

"I nie jest to kokieteria czy tanie usprawiedliwienie. Pamiętam, jak mój ojciec powiedział - ja wtedy wciąż byłem po drugiej stronie: ćpałem i piłem: 'Wiesz, Michał, tak naprawdę zacząłem być szczęśliwy po 10 latach trzeźwienia'" – przytoczył.

Byłem w szoku: Ja pi**dolę! Mam czekać 10 lat, żeby po odstawieniu narkotyków i alkoholu poczuć szczęście?! Nie mieściło mi się to w głowie i w żaden sposób do tej trzeźwości nie motywowało. Wręcz przeciwnie. Jak dziś widzę, że po dwóch czy trzech latach ktoś zaczyna opowiadać o swoim trzeźwieniu i nauczać innych, to wiem, jak to się skończy… Misiek Koterski autobiografia

Koterski wyznał, że wiele zrozpaczonych matek pytało go o to, jak pomóc swoim dzieciom. On jednak zaznacza, że jedną z podstawowych zasad AA i AN to: "Nie radzić. Tylko dzielić się własnym doświadczeniem". Mama Miśka, Iwona Ciesielska też kiedyś była tą zrozpaczoną matką.

"Kiedy moja mama pierwszy raz poszła do znanego w Łodzi terapeuty z pytaniem, co ma zrobić, bo syn ćpa, odpowiedział: 'Proszę go wyrzucić z domu'. Mama była w szoku: 'Ale jak to?! Moje dziecko? Mojego Misia? A jak coś mu się stanie?'. On na to: 'Poprosiła mnie pani o radę i ja jej pani udzieliłem. Proszę spakować Michałowi walizki i wyrzucić go z domu, a potem zmienić zamki i go nie wpuszczać. Wstrząs jest jedynym rozwiązaniem'" – wspomina w książce.

"Uzależnionego należy kopnąć w dupę. On musi doznać wstrząsu. Mój terapeuta powtarzał: 'Wierzę tobie, ale nie wierzę twojemu uzależnieniu'" – wyznał Koterski.