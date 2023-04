"Odważne jak na byłego heroinistę". Koterski wyprowadził z równowagi Królikowskiego

Misiek Koterski niedawno był gościem w podkaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Wówczas aktor stwierdził, że widzi w Antonim Królikowskim siebie sprzed lat. Wspomniany aktor nie zamierzał przejść obok tego stwierdzenia obojętnie. Królikowski nie pozostawił na Koterskim suchej nitki.

Koterski widzi w Królikowskim siebie sprzed lat. Aktor ostro skomentował Fot. instagram.com / @misiekkoterski; @antek.krolikowski

Antek Królikowskim w ostatnim czasie mierzy się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Michał Koterski przed laty też nie cieszył się dobrą prasą

W podkaście "WojewódzkiKędzierski" zdecydował się na odważne stwierdzenie, porównując Królikowskiego do siebie sprzed lat

Te słowa wyprowadziły Królikowskiego z równowagi. Aktor odpowiedział, wbijając szpilę Koterskiemu

Koterski widzi w Królikowskim siebie sprzed lat

Misiek Koterski wystąpił ostatnio w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Promował tam swoją książkę "Michał Koterski. To już moje ostatnie życie". Podczas rozmowy wspomniał też, że marzy mu się, aby na jej podstawie zrealizowano wkrótce film.

Jednak nie chciałby w nim zagrać samego siebie. Kuba Wojewódzki rzucił wówczas, że może to idealna rola dla Królikowskiego. Gość skomentował przy okazji życiowe perturbacje Antka.

– Antek jest naprawdę zdolnym aktorem. Dzisiaj, jak na niego patrzę, to niestety widzę siebie z tamtych lat, bo tak samo zrujnowałem swoje życie. Chodzi mi o to, w czym on teraz tkwi, nie chcę się rozwijać na ten temat, bo to jest jego życie – odparł Misiek.

Czytaj także: Samojłowicz wspiera Królikowskiego. "Jak poukłada swoje życie..."

Królikowski wbił szpilę Koterskiemu. Poszło o "zrujnowanie sobie życia"

"Po prostu ta historia jest bardzo podobna do mojej, jeśli chodzi o substancje, jakie przyjmuje. Myślę, że jeśli on by się z tego wydostał, jeśli by wykonał ogromną pracę i dokonał przemiany, to myślę, że za parę lat, w trzeźwym życiu mógłby to rewelacyjnie zagrać" – podsumował Koterski.

Antek Królikowski w najnowszym wywiadzie dla Pudelka odniósł się do porównania Miśka. Aktor nie przebierał w słowach i dał do zrozumienia, że słowa Koterskiego wyraźnie go dotknęły.

Po raz kolejny jestem pomawiany i wykorzystywany do rozgłosu wokół kogoś. Bardzo odważne słowa jak na byłego heroinistę. Ja, w przeciwieństwie do Michała, nie miałem do czynienia z tak zabójczymi substancjami (...) To chore, że nawet w obliczu zatrzymania przez policję, badań pod kątem wszystkich narkotyków i wykryciem jedynie THC w mojej krwi, jestem porównywany do takich osób, jak Misiek. Porównywanie heroiny do marihuany jest równie absurdalne, co wyobrażenie, że mógłbym, a raczej chciałbym zagrać kiedykolwiek "młodego Koterskiego" w filmie na podstawie jego biograficznego wywiadu.

Czytaj także: Koterski i Wojewódzki pokłócili się na antenie o sprawę sprzed lat. Padły gorzkie słowa

Kończąc swoją wypowiedź, Królikowski zaapelował do Koterskiego. Wspomniał o ich wspólnym wyjeździe na koncert, przyznając, że bardzo zawiódł się na koledze z branży.

"Na koniec chciałbym zwrócić się do Miśka – jeszcze kilka miesięcy temu byłeś ze mną i Izą na koncercie w Lublinie. Miałeś wiele okazji ku temu, aby powiedzieć mi te twoje przykre słowa w twarz, może wtedy zrozumiałbyś, jak krzywdzące dla mnie jest to porównanie" – dodał.

"Cieszę się jednak, że odnalazłeś spokój w Bogu i przy jego pomocy pokonałeś swoje problemy. Jednak jako tak gorliwy katolik chyba powinieneś zastanowić się nad hipokryzją, której dopuszczasz się w takim działaniu" – spointował Królikowski.