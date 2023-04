Jak żona Bruce'a Willisa radzi sobie z jego chorobą? "Nie dano mi wyboru"

Bruce Willis zakończył karierę aktorską w zeszłym roku. Jego bliscy przekazali, że cierpi na afazję i ma problemy z mową. Od tamtego czasu jego stan zdrowia pogorszył i usłyszał konkretniejszą diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe, czyli w skrócie FTD (ang. frontotemporal dementia). Opieka nad aktorem spoczywa na barkach jego żony. Jak radzi sobie Emma Heming Willis?

Żona Bruce'a Willisa szczerze o jego chorobie. "Nie dano mi wyboru"

Rok temu media fani Bruce'a Willisa zapoznali się z nienapawającymi optymizmem wieściami o stanie zdrowia aktora. Ogłoszono, że przechodzi na emeryturę. Wówczas stwierdzono, że mierzy się z afazją – stan związany z uszkodzeniem struktur mózgowych.

Pod koniec lutego br. okazało się, że z Bruce’em jest coraz gorzej. Postawiono mu również dokładniejszą diagnozę. Jego najstarsza córka, Rumer, poinformowała, że jej ojciec cierpi na demencję, a dokładnie otępienie czołowo-skroniowe, która właśnie objawia się m.in. przez afazję.

"Jego stan się pogorszył i teraz mamy bardziej konkretną diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety problemy z komunikacją to tylko jeden z objawów choroby, z którą boryka się Bruce. Choć to bolesne, ulgą jest wreszcie postawienie jasnej diagnozy" – przekazano w oświadczeniu.

Bliscy gwiazdora "Szklanej pułapki" przyznali, że "to okrutna choroba, o której wielu z nas nigdy nie słyszało, a może dotknąć każdego (...) Obecnie nie ma na nią lekarstwa. Mamy nadzieję, że zmieni się w nadchodzących latach. (...) wraz z postępem stanu Bruce'a uwaga mediów zostanie skupiona na przyjrzeniu się tej chorobie, która wymaga znacznie większej wiedzy i badań" – wyjaśnili członkowie rodziny.

Dla niemieckiego "Bilda" ostatnio wypowiedział się też krewny gwiazdora Wilfried Gliem. Wspomniał, że Willis powoli przestaje rozpoznawać własną matkę. "Nie jest pewna, czy jej własne dziecko ją w ogóle rozpoznaje. Jego zachowanie jest bardzo spowolnione, zawsze lekko agresywne, nie da się już z nim prowadzić normalnej rozmowy. Ale to niestety standardowy stan przy tej chorobie" – przekazał.

Tymczasem głos zabrała żona Bruce'a Willisa. 19 kwietnia podczas live'a na Instagramie rozmawiała z Dianą Cose - założycielką Lorenzo's House, organizacji non-profit, która "pomaga rodzinom żyjącym z wczesną postacią demencji".

Ukochana aktora przyznała, że opieka nad osobą z demencją nie jest łatwa, ale cieszy się, że może liczyć na pomoc z zewnątrz.

"Kocham to, że jest bezpieczne miejsce dla rodzin, które przechodzą tę trudną drogę. To bardzo osamotniona droga. Nie ma znaczenia, kim jesteś. To zawsze osamotniona podróż. Dzięki społeczności zrozumiałam, jak przechodzi to rodzina i to wszystko zmieniło. Jeśli znasz kogoś, kto choruje na demencję, albo masz w rodzinie kogoś takiego, proszę, szukaj takiego wsparcia" – zaapelowała do ludzi. Modelka podkreśliła, że jest szalenie wdzięczna za wsparcie, które okazuje jej organizacja. "Jesteście błogosławieństwem, to co robicie, jest tak wspaniałe i tak potrzebne" – oznajmiła.

Po prostu myślę, że to ważne, że dostrzegasz wszystkie strony tej sytuacji. Zawsze dostaję wiadomości, w których ludzie piszą: "Och, jesteś taka silna. Nie wiem, jak ty to robisz". Nie dano mi wyboru. W rzeczywistości każdego dnia mam chwile smutku. Emma Heming Instagram

Nadmieńmy, że niedawno aktor świętował urodziny ze swoimi córkami oraz byłą i obecną żoną. Na filmiku nagranym przez Demi Moore widzimy, że ostatnie plotki o konflikcie między kobietami są przesadzone.

Możemy zobaczyć tam córki z jego związku z Demi Moore (byli małżeństwem w latach 1987-2000): 34-letnia Rumer Glenn, 31-letnia Scout LaRue i 29-letnia Tallulah Welle. Jest na nim też była i obecna żona: Emma Heming, z którą Bruce ma dwie córki: 10-letnią Mabel i 8-letnią Evelyn, które też dostrzeżemy na wideo.