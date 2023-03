Bruce Willis skończył 68 lat. Demi Moore wrzuciła wzruszający filmik z imprezy

Bruce Willis świętował urodziny ze swoimi córkami oraz byłą i obecną żoną. Na filmiku nagranym przez Demi Moore widzimy, że ostatnie plotki o konflikcie między kobietami są przesadzone. Z jego stanem zdrowia również nie jest aż tak źle.

Demi Moore dodała filmik z urodzin Bruce'a Willisa. Fot. twitter.com/justdemi

Bruce Willis zakończył karierę aktorską w zeszłym roku. Jego bliscy przekazali, że cierpi na afazję i ma problemy z mową.

Od tamtego czasu jego stan zdrowia pogorszył i usłyszał konkretniejszą diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe, czyli w skrócie FTD (ang. frontotemporal dementia)

W ostatnim czasie pojawiało się sporo informacji mówiących o tym, że Bruce Willis bywa agresywny. Na urodzinowym filmiku aktor wygląda na zdrowego i szczęśliwego.

Córka Bruce'a Willisa, Rumer, poinformowała w lutym, że jej ojciec cierpi na otępienie czołowo-skroniowe (FTD), które objawia się właśnie m.in. przez afazję, czyli zaburzeniemowy. FTD to forma demencji - jest nieuleczalna, bardzo trudna do zdiagnozowania na wczesnym etapie i może dopaść osoby w stosunkowo młodym wieku.

"Odkąd wiosną 2022 roku ogłosiliśmy diagnozę afazji u Bruce'a, stan Bruce'a pogorszył się i teraz mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety problemy z komunikacją to tylko jeden z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, poczuliśmy ulgę, gdy wreszcie postawiano jasną diagnozę" – mogliśmy przeczytać w poście na Instagramie.

Plotki o fatalnym stanie zdrowia Bruce'a Willisa i konflikcie między Demi Moore i Emma Heming okazały się przesadzone

W marcu media obiegły informacje, że z hollywoodzkim aktorem jest coraz gorzej. Jego kuzynka, Wilfried Gliem na łamach niemieckiego tabloidu "Bild", przekazała, że nie rozpoznaje swojej matki. "Jego zachowanie jest bardzo spowolnione, zawsze lekko agresywne, nie da się już z nim prowadzić normalnej rozmowy. Ale to niestety standardowy stan przy tej chorobie" – wyznała.

Do tego pojawiły się plotki o tym, że była żona Bruce'a, Demi Moore, zaoferowała swoją pomoc w opiece nad nim i ma się wprowadzić do jego domu. Miało to wywołać konflikt z obecną ukochaną aktorą - Emma Heming. Kobieta zaprzeczyła tym doniesieniom. W relacji na Instagramie zwróciła się z krótkim, ale dosadnym apelem: "Zduśmy to w zarodku. To takie głupie. Proszę, przestańcie".

Później żona Bruce'a Willisa zaapelowała też do paparazzi, którzy robili mu zdjęcia, gdy ostatnio kupował kawę. "Wiem, że to wasza praca, ale zostawcie mu przestrzeń. Jeśli nagrywacie film, proszę, nie krzyczcie do mojego męża, nie pytajcie go, jak się czuje, nie pokrzykujcie. Proszę, nie róbcie tego. Dobrze?" – mówiła.

Bruce Willis świętuje 68. urodziny wraz z rodziną. Filmik rozczulił internautów

Na nagraniu, które dziś (czyli dzień po urodzinach Bruce'a Willisa) zamieściła Demi Moore widać rodzinkę w komplecie i wszyscy się świetnie bawią. Najpierw zaśpiewali "Happy Birthday", a potem aktor zdmuchnął świeczkę z tortu. Wideo poruszyło fanów, bo Bruce Willis wygląda na szczęśliwego. Dostrzegamy oznaki choroby, ale pozostaje w niezłej formie.

Wszystkiego najlepszego, BW! Tak się cieszę, że mogliśmyuczcić twój dzień. Kocham cię i kocham naszą rodzinę. Dziękujemy wszystkim za miłość i ciepłe życzenia - wszyscy je czujemy. Demi Moore

Na filmiku możemy zobaczyć córki z jego związku z Demi Moore (byli małżeństwem w latach 1987-2000): 34-letnia Rumer Glenn, 31-letnia Scout LaRue i 29-letnia Tallulah Welle. Jest na nim też była i obecna żona: Emma Heming, z którą Bruce ma dwie córki: 10-letnią Mabel i 8-letnią Evelyn, które też dostrzeżemy na nagraniu.