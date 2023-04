Dziwne zachowanie Justina Biebera na Coachelli. Wideo z jego żoną Hailey trafiło do sieci

Po sieci krąży filmik z festiwalu Coachella, na którym – jak twierdzą fani – Justin Bieber dziwnie się zachowuje. Wokalista opiera się tam o barierkę i spuszcza głowę w dół – chyba nie czuje się najlepiej w tamtym miejscu. A co w tej sytuacji zrobiła jego żona Hailey?

Justin Bieber opiera się o barierki, a Hailey głaszcze go po plecach. Fot. Twitter

Justin Bieber i Hailey byli razem na Coachelli. Jeden z fanów nagrał parę przed sceną

Na nagraniu nie widać, aby wokalista był zadowolony z sytuacji, w której się znalazł. Mógł jednak liczyć na wsparcie żony

Bieber na Coachelli. Zastanawiające zachowanie wokalisty [WIDEO]

Coraz większą popularność w sieci zdobywa krótkie nagranie z festiwalu Coachella. Jeden z fanów dostrzegł tam Justina Biebera i jego żonę Hailey. Jak czytamy na portalu Mirror, który także udostępnił ten materiał wideo: Justin nie bawił się tam najlepiej. Pochylił się nad barierkami i głowę schował w kaptur.

Z pomocą przyszła jednak Hailey, która delikatnie głaskała go po plecach. Fani zaczęli komentować publikację. Jeden z nich zwrócił uwagę, że Bieber chyba nie chce tam być. "On nie chce być tam. Można wręcz powiedzieć, że ma lęk spowodowany tym, co się dzieje w tym miejscu" – napisał.

Co ostatnio dzieje się u Justina Biebera? "Chce zniknąć z show-biznesu"

Wspomnijmy, że Justin na medialnym świeczniku jest już od wielu lat. Karierę zaczynał jako 15-latek. Ostatnio zrobiło się o nim głośno w kontekście "dramy" między jego żoną a byłą partnerką Seleną Gomez. Na Hailey wylała się fala hejtu, a niektóry grozili jej nawet śmiercią. Wielu internautów oczekiwało na reakcję Biebera w tej sprawie. On jednak wolał odsunąć się w cień.

Nie mieszał się w całe zamieszanie. Sam jeszcze niedawno musiał zmierzyć się z przykrą sytuacją. Okazało się, że zachorował na zespół Ramseya Hunta, który wywołał u niego częściowy paraliż twarzy.

Przez to był zmuszony odwołać część koncertów. Opublikował wówczas filmik, na którym pokazał, że może uśmiechać się tylko jedną stroną, a co więcej – jedna powieka jest całkowicie nieruchoma i piosenkarz nie może nią mrugać.

– Moje ciało mówi mi, że muszę zwolnić. Mam nadzieję, że to zrozumiecie – powiedział fanom.

Ponadto na początku 2023 roku, media obiegła wiadomość o tym, że Justin sprzedał swoje prawa autorskie do 290 utworów. "The Wall Street Journal" doniósł, że piosenkarz dostanie za to wynagrodzenie w wysokości 200 mln dol. Jednak korzyści finansowe płynące z każdorazowego wykorzystania jego piosenek w mediach, będą pojawiać się na koncie Hipgnosis Songs Capital. Zagraniczne portale zaczęły też ostatnimi czasy spekulować, że "Bieber zamierza już zakończyć karierę i skupić się na rodzinie". RadarOnline upublicznił rozmowę z osobą z otoczenia artysty, która twierdzi, że Justin rozważa zniknięcie z show-biznesu jeszcze przed 30. urodzinami. "Justin czuje, że presja branży muzycznej nie jest dla niego dobra. Chce po prostu zniknąć z Hailey i cieszyć się pieniędzmi" – mogliśmy się dowiedzieć z artykułu.