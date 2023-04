Czarnek pojawił się na TikToku i od razu ruszył z krytyką. "Zadawajcie pytania z rozumem"

Przemysław Czarnek pojawił się na oficjalnym koncie Prawa i Sprawiedliwości na TikToku. Już w pierwszym filmiku minister edukacji skrytykował internautów, dając do zrozumienia, że niektórzy zadają politykom jego partii mało przemyślanie pytania. Oberwało się także stacji TVN.

Przemysław Czarnek wystąpił jak na razie w dwóch filmikach

– Zadawajcie pytania z sensem i z rozumem, a nie oparte na manipulacji i kłamstwie podawanym w niektórych mediach, takich jak TVN – zwrócił się użytkowników TikToka minister edukacji

W ten sposób odniósł się do filmiku, na którym Radosław Fogiel pytał swego czasu wyborców, "za co tak nienawidzą PiS-u"

Jak informowaliśmy w naTemat w połowie lutego, Prawo i Sprawiedliwość postanowiło pójść z duchem czasu i założyło konto na TikToku. Do tej pory opublikowano tam ponad 160 filmików, a konto partii rządzącej obserwuje ponad 13 tysięcy użytkowników.

Czarnek pojawił się na TikToku. Skrytykował internautów i uderzył w TVN

Ostatnio pojawiły się także dwa filmiki z Przemysławem Czarnkiem. – Dzień dobry, cześć. To ja, minister Czarnek – przywitał się z internautami polityk. I od razu przeszedł do słynnego pytania Radosława Fogla, który swego czasu pytał Polaków na TikToku, "za co tak nienawidzą PiS-u".

Minister edukacji skrytykował internautów, dając do zrozumienia, że niektórzy z nich zadają politykom jego partii mało przemyślanie pytania. Oberwało się także stacji TVN. Co dokładnie powiedział Czarnek?

"Dużo pytań było do mnie i zarzutów po tej wypowiedzi Radka Fogla. Jestem do waszej pełnej dyspozycji. Tylko jeden warunek: zadawajcie pytania konkretne, a nie pytania na zasadzie 'nie lubimy Czarnka za jego reformy'. Zadawajcie pytania z sensem i z rozumem , a nie oparte na manipulacji i kłamstwie podawanym w niektórych mediach, takich jak TVN ". Przemysław Czarnek na TikToku

– Jestem do waszej pełnej dyspozycji. Odpowiem na każde wasze pytanie – mówił Czarnek i jeszcze raz podkreślił, że muszą one "bazować na rzeczywistości i być postawione z rozumem".

W kolejnym filmiku polityk PiS stwierdził, że "szczerze nie zazdrości" swoim odbiorcom.

– Czasy są naprawdę trudne. Nadmiar informacji, bombardowanie informacjami, które mamy w rozmaitych programach telewizyjnych, w internecie, w mediach społecznościowych. Kiedyś my, młodzi ludzie, nie mieliśmy dostępu do aż tak wielkiej ilości informacji, a nadmiar informacji potrafi robić spustoszenie w naszej świadomości – powiedział.

Przypomniał też między innymi, że w ciągu roku w polskich szkołach zwiększono liczbę etatów psychologów i pedagogów specjalnych o 20 tysięcy.

Ten filmik PiS na TikToku był viralem, ale został usunięty

Jak informowaliśmy w naTemat, wspomniany filmik z udziałem Radosława Fogla pod koniec marca zniknął z serwisu. "(...) Z jakiegoś powodu TikTok usunął bez możliwości odwołania oryginalne nagranie, a wraz z nim tysiące komentarzy, na które chcieliśmy odpowiadać. Mam nadzieję, że uda się to odwrócić" – tłumaczył na Twitterze były rzecznik PiS.

Komentarzy internautów było mnóstwo.

"Upolitycznione sądy i TK, zrobienie z TVP machiny propagandowej, fatalne podejście do szkolnictwa, ograniczanie praw reprodukcyjnych"; "Za Sasina i hajs, który przewalił, za Czarnka i jego rozdawnictwo na instytucje związane z PiS, za ukrywanie nieruchomości przez Morawieckiego"; "Traktowanie spółek skarbu państwa jako prywatne folwarki, w których można zatrudniać rodzinę i znajomych" – to tylko niektóre, które pojawiły się pod tym nagraniem.