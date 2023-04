Putin ma sobowtóra? Rzecznik Kremla zabrał głos. "Bardzo dziwne"

Co jakiś czas media donoszą, że prezydent Rosji ma sobowtóra. Skomentował to właśnie rzecznik prasowy Władimira Putina, Dmitrij Pieskow. Jak stwierdził to "bardzo dziwne", że są doniesienia o pojawieniu się sobowtóra zamiast Putina podczas wizyty w okupowanej części Ukrainy.

Rzecznik Kremla skomentował doniesienia o sobowtórze Putina

– Mogę ocenić to stwierdzenie tak samo jak wy. Czyli nazwać to bardzo dziwnym – powiedział mediom rzecznik prasowy Władimira Putina Dmitrij Pieskow.

Kilka dni temu prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził kontrolowane przez Moskwę części regionu chersońskiego na południu Ukrainy. Podano, że Putin brał udział w spotkaniu, aby wysłuchać raportów od dowódców wojskowych.

Putin miał też odwiedzić obwód ługański w Ukrainie. Przypomnijmy: Rosja twierdzi, że zaanektowała oba regiony, ale żadnego z nich nie kontroluje w pełni.

Wracając jednak do Pieskowa, to rzecznik prasowy Kremla podczas konferencji prasowej mówił też, że jednym celów "wojennej operacji specjalnej" pozostaje niedopuszczenie, aby Ukraina wstąpiła do NATO. – W przeciwnym razie stanowiłoby to wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju – wskazał.

Szef NATO z wizytą w Ukrainie

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odwiedził w czwartek Kijów. Wyraził tam poparcie dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy i wieloletniej inicjatywy pomocy temu krajowi w dostosowaniu się do standardów NATO.

– Powiem jasno: właściwe miejsce Ukrainy jest w rodzinie euroatlantyckiej. Ukrainie należy się miejsce w NATO. Z czasem nasze wsparcie pomoże wam to umożliwić. Dziś prezydent i ja rozmawialiśmy o inicjatywie wieloletniego wsparcia. To pomoże przejść od sprzętu i doktryn z czasów sowieckich do standardów NATO i zapewni pełną interoperacyjność z Sojuszem – powiedział Stoltenberg na wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim.

Stoltenberg zauważył również, że od lutego zeszłego roku członkowie NATO przekazali ponad 150 mld euro wsparcia, w tym 65 mld euro pomocy wojskowej.

– Sojusznicy dostarczają teraz więcej odrzutowców, czołgów i pojazdów opancerzonych. A fundusz NATO dla Ukrainy zapewnia pilne wsparcie, w tym zaopatrzenie medyczne, mobilne systemy satelitarne i mosty pontonowe. Wszystko to każdego dnia robi rzeczywistą różnicę na polu bitwy – poinformował szef NATO.

Z kolei prezydent Ukrainy mówił, że "cała Europa, cały świat muszą zrozumieć, że tylko zwycięstwo Ukrainy ocali inne kraje i narody przed tym samym straszliwym zniszczeniem, stratami i śmiercią, które Rosja sprowadziła na naszą ziemię".

– Zaapelowałem do sekretarza generalnego, by pomógł nam przełamać opór partnerów jeśli chodzi o dostawy pewnych rodzajów broni, mówiąc wprost: nowoczesnych samolotów, artylerii i pojazdów opancerzonych. Opóźnianie odpowiednich decyzji to czas tracony dla pokoju. Chodzi o życie naszych żołnierzy, którzy nie otrzymali kluczowych narzędzi do obrony w odpowiedniej ilości – przekonywał.