Tak Marcin Hakiel spędza czas z synem. Tancerz pokazał nagranie z siłowni

Marcin Hakiel pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami na Instagramie. W nowej publikacji pochwalił się, jak spędza czas z synem. Tancerz wraz z nastoletnim Adamem "wyciskał siódme poty na siłowni".

Marcin Hakiel pokazał, jak spędza czas z synem. Fot. Instagram/@Marcin Hakiel

Marcin Hakiel chętnie pokazuje w social mediach kadry ze swojego życia codziennego

Tym razem wrzucił wideo, jak razem z synem ćwiczy na siłowni

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie są już razem od ponad roku. Udało im się jednak dojść do kompromisu w sprawie opieki nad dziećmi. Dzielą się nią po połowie. Jeden tydzień pociechy spędzają u mamy, a drugi u taty. Ostatnio prezenterka relacjonowała zagraniczny wypad z córką. Były w Dubaju.

Hakiel pokazał, jak spędza czas z synem

Teraz to Hakiel pokazał w nowym poście w sieci, że zabrał syna Adama na siłownię. Tancerz od zawsze dba o swoje ciało, a obecnie dobre nawyki stara się też zaszczepić u 14-latka. Na krótkim filmiku widać, jak w obecności trenera wykonują razem różne ćwiczenia: od przysiadów po podnoszenie ciężarów.

Materiał spotkał się z ciepłym przyjęciem przez internautów. Pod postem pojawiło się wiele motywujących komentarzy. "Brawo, chłopaki. Aż miło na was patrzeć" – napisała jedna z fanek.

Co obecnie dzieje się w życiu Marcina Hakiela?

Choć początki po rozpadzie małżeństwa były dla Hakiela trudne, to od pewnego czasu jego rzeczywistość nieco się ustabilizowała.– Nie ukrywam, że jestem od dłuższego czasu na terapii. Ten rok był bardzo burzliwy, choć mam takie poczucie, że wszystko dzieje się po coś. Trzeba akceptować to, co nam los przynosi. Istotne nie jest to, co się nam przydarzyło, ale to, co z tym zrobimy. Ja postanowiłem, że będę żył dalej, nie chcę rozpamiętywać tego, co było, szanuję mamę swoich dzieci i chcę być dobrym człowiekiem – powiedział w grudniu w wywiadzie dla "Twojemu Imperium".

Otworzył się na nową znajomość i spotyka się z niejaką Dominiką. Pojawiły się głosy, że kobiecie zależy na spokojnej relacji, dlatego też dzięki niej Hakiel nie wdaje się już w medialne przepychanki.

Ostatnimi czasy wiele mówi się też o tym, że Katarzynie Cichopek udało się porozumieć z nową wybranką jej byłego męża. "Kasia ma o niej jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje. To wielka wartość w tych czasach" – przekazał informator serwisu Plotek.pl.

Przypomnijmy, że kilka dni temu media obiegły zdjęcia zapłakanego Hakiela i Cichopek. Zostały one zrobione przez paparazzi pod jedną z warszawskich szkół. "Super Express" podawał, że ex małżonkowie wyszli z wywiadówki i wówczas miało dojść do emocjonalnej wymiany zdań.

Według doniesień gazety przyczyną nie miały być oceny dzieci. Cichopek miała wyciągnąć komórkę i pokazać byłemu mężowi coś na ekranie smartfona. W tym momencie atmosfera zrobiła się napięta, a byli małżonkowie uronili łzy.

Do pytania tabloidu o to, czy byłe małżeństwo ma problemy z ustaleniem opieki nad dziećmi, ustosunkował się wyłącznie ich tata. – Wychowanie dzieci na dwa domy wymaga zrozumienia i współpracy. Czasem trzeba pójść na kompromis dla dobra dzieci – stwierdził Hakiel w rozmowie z "SE", nie chcąc ujawniać szczegółów.