Twórcy "Stranger Things" nakręcą nowy serial. "The Boroughs" opowie o... emerytach

Bracia Duffer nie zwalniają tempa. Twórcy "Stranger Things" zaangażowali się w kolejny projekt, który zrealizują dla Netfliksa. "The Boroughs" nakręca razem ze scenarzystami serialu "Ciemny kryształ: Czas buntu".

Twórcy "Stranger Things" kręcą nowy serial. O czym opowie "The Boroughs"? Fot. ImagePressAgency/face to face/FaceToFace/REPORTER

Bracia Duffer nakręcą kolejny serial dla Netfliksa

Nowy projekt twórców "Stranger Things" znany jest na chwilę obecną pod tytułem "The Boroughs"

Produkcję nakręcą z nimi scenarzyści serialu "Ciemny kryształ: Czas buntu"

"The Boroughs" – nowy serial twórców "Stranger Things"

Głównymi bohaterami "The Boroughs" mają być mieszkający w ośrodku na pustyni Nowego Meksyku emeryci. Staruszkowie będą musieli się zjednoczyć, żeby pokonać paranormalne zagrożenie, które chce zabrać im to, czego im brakuje, a mianowicie czas.

Showrunnerami projektu będą scenarzyści znani z serialu "Ciemny kryształ: Czas buntu", czyli Jeffrey Addiss i Will Matthews.

"Byliśmy fanami Jeffa i Willa od dawna. Gdy przedstawili nam swój pomysł na 'The Boroughs' od razu wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś specjalnym. Chociaż bohaterowie 'The Boroughs' są nieco starsi niż dzieciaki ze 'Stranger Things', są oni równie sympatyczną paczką wyrzutków. Nie możemy się doczekać, aż wyruszycie z nimi na przygodę, która będzie zarazem straszna, zabawna i głęboko poruszająca" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu braci Duffer.

Przypomnijmy, że to niejedyny serial, który twórcy "Stranger Things" mają wyprodukować w najbliższym czasie. Dufferowie mają być również producentami produkcji na podstawie "Talizmanu", czyli książki Stephena Kinga i Petera Strauba. Współproducentami tytułu ma być sam King oraz Steven Spielberg.

Poza tym bracia Duffer nakręcą również anime, które będzie spin-offem "Stranger Things". "Spotkanie z Drugą Stroną przeradza się w wielką przygodę dla kochających gry wideo bliźniaków miekszających na obrzeżach Tokio lat 80." – taką historię ma opowiedzieć serial "Stranger Things Tokio".

Eddie Munson dostanie prequel

Niedawno okazało się, że jeden z najbardziej lubianych bohaterów "Stranger Things 4", czyli grany przez Josepha Quinna Eddie Munson dostał swój prequel. Nie będzie to ani film, ani serial. Zamiast tego jedna ze scenarzystek hitu Netfliksa Caitlin Schneiderhan napisze poświęconą temu bohaterowi książkę pt. "Flight of Icarus". Jej premiera w USA zapowiedziana jest na 31 października.

Munson w serialu był przewodniczącym Hellfire Club, oficjalnego klubu Dungeons & Dragons w szkole średniej w Hawkins, do którego należą Dustin, Mike oraz Lucas. Grał też na gitarze w metalowym zespole, miał trudności z przejściem do następnej klasy i był szkolnym dilerem.

Na skutek tragicznego zbiegu okoliczności, Eddie stał się podejrzanym o morderstwa w Hawkins, za które w rzeczywistości odpowiadał Vecna. Czwarty sezon "Stranger Things" skończyło się w taki sposób, że raczej nie daje nadziei na pojawienie się Eddie'ego w finałowym piątym sezonie.