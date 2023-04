Wiosna nie zagości na długo. W prognozach załamanie pogodowe

Choć wszystkim zrobiło się już ciepło i wiosennie, niestety wiele wskazuje na to, że przyjemna odsłona wiosny nie zagości na długo. W połowie tygodnia ma przyjść załamanie pogody. W parze z opadami przyjdą spadki temperatur, które sięgną nawet poniżej zera.

Oczekiwania prawdziwej, ciepłej wiosny są w tym roku ogromne. W wielu częściach Polski jeszcze ciągle temperatury były dość niskie, a opady zdarzały się relatywnie często. Szczególnie mało łaskawa pogoda była dla mieszkańców zachodniej części Polski, gdzie dopiero dzisiaj zrobiło się nieco bardziej wiosennie i słonecznie. Długo to jednak nie potrwa – wynika z prognoz synoptyków.

Piękny weekend i brzydki tydzień

Nadal aktualne są prognozy, o których mówili między innymi synoptycy IMGW, że weekend w przeważającej części kraju będzie ciepły i słoneczny. Na termometrach mamy zobaczyć nawet powyżej 20 stopni, z czego najcieplej ma być w północno-zachodniej i zachodniej Polsce. Nieco chłodniej będzie na wschodzie, ale i tam bez większych niespodzianek.

Chłodniej zacznie się robić już w poniedziałek, kiedy to prognozowana temperatura wynosić ma od 15-19 stopni Celsjusza. We wtorek 16 stopni będzie maksimum jakie zobaczą na termometrach mieszkańcy wschodniej Polski. Reszta będzie musiała zadowolić się temperaturami od ok. 9-15 stopni Celsjusza.

Załamanie pogody od środy

Temperatury znowu spadną w okolicach środy. Oscylować będą poniżej 10 stopni Celsjusza, a nocami pojawią się przymrozki, które mogą się utrzymać do piątku. Nie będzie też tak słonecznie, a w przeważającej części Polski prognozowane są także opady deszczu.

Dobra informacja jest taka, że kolejny, a więc majowy długi weekend zapowiada się całkiem pogodnie i ciepło. Szczególnie na zachodzie i w centralnej Polsce temperatury mają sięgać 15 stopni. Nieco chłodniej będzie na wschodzie, bo ok. 10 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Również w nocy temperatura nie powinna już spaść poniżej zera.