Netflix – to ostatnie tygodnie współdzielenia kont? Platforma zdradza plany. "Już oficjalnie"

Netflix od dłuższego czasu ostrzega, że ukróci współdzielenie kont, a pierwsze kraje są już po testach nowego sposobu funkcjonowania platformy. Teraz wydano kolejny komunikat w tej sprawie: tym razem konkretny i dla wielu oznaczający koniec pewnej epoki. Szefowie platformy przyznają wprost: "zmiana obejmie wiele, wiele krajów".

Netflix fot. PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Netflix w nowym raporcie opublikowanym w tym tygodniu zapowiedział, że nowe zasady udostępniania kont (obowiązujące zakaz ich współdzielenia z osobami spoza gospodarstwa domowego) mają zacząć obowiązywać w Stanach Zjednoczonych i innych regionach świata już w drugim kwartale 2023 roku. Oznacza to realizację odsuniętego w czasie planu, który wywołał kontrowersje wśród użytkowników. Pierwotnie zmiana miała wejść w życie już w marcu.

Na razie nie doprecyzowano, czy wśród "innych regionów" ujętych w komunikacie Netflixa znajdzie się również Polska, ale niektórzy już teraz ogłaszają: "to koniec pewnej ery i dotychczasowego korzystania z platformy".

Również Greg Peters, współzarządzający Netfliksem, powiedział we wtorek inwestorom: "Zmiana, którą przeprowadzamy w drugim kwartale, jest bardzo szeroka, obejmuje Stany Zjednoczone, i wiele, wiele innych krajów. Jego słowa cytuje CBSNews. Potwierdził też, że firma rozważała uruchomienie programu płatnego udostępniania kont w pierwszym kwartale, ale zdecydowała, że ​​"lepiej jest poświęcić na to trochę więcej czasu".

Podkreślił też, iż firma spodziewa się, że niektórzy użytkownicy anulują usługę, ale zdaniem firmy nie będzie to bardzo odczuwalne.

Netflix a współdzielenie kont. "Koniec pewnej epoki"

"W końcu nadszedł czas, którego wszyscy się obawialiśmy: Netflix rozprawi się z udostępnianiem kont" – pisze portal mashable.com, dodając, że "to już oficjalne". Jak wskazano, platforma przetestowała wcześniej model płatnego udostępniania kont w czterech krajach – Kanadzie, Nowej Zelandii, Hiszpanii i Portugalii – i jest zadowolona z odnotowanych w pierwszym kwartale wyników tego testu.

Już teraz wiadomo, że amerykańscy abonenci będą musieli przyzwyczaić się do nowych zasad najpóźniej do końca czerwca, a więc przed nimi zaledwie kilka tygodni korzystania z Netflixa w dotychczasowej formule – przypomina CBSNews.com.

Kwestia współdzielenia kont jest wspomniana w regulaminie korzystania z platformy. Czytamy w nim: "Konto Netflix można współdzielić z osobami mieszkającymi w jednym gospodarstwie domowym (z osobami, które mieszkają w tej samej lokalizacji, co właściciel konta). Aby korzystać z serwisu Netflix, osoby spoza Twojego gospodarstwa domowego muszą założyć własne konto". Jednak mimo to użytkownicy na całym świecie masowo współdzielą konta.

Z najnowszego raportu Netflixa wynika, że serwis pod koniec marca miał na świecie 232,5 mln użytkowników, czyli o 1,75 mln więcej, niż na koniec 2022 roku. W Polsce platforma ma 2 miliony klientów, a menadżerowie z branży internetowej przeprowadzili dla portalu Wirtualne Media symulację, z której wynika, że przynajmniej milion użytkowników może korzystać w naszym kraju z czyichś profili.

Amerykańskie media już teraz punktują: nowa strategia potwierdza, że Netflix o 180 zmienia podejście do swoich użytkowników. Był czas, gdy platforma wręcz zachęcała do udostępniania haseł, chcąc przyciągnąć do siebie jak największą liczbę widzów. Teraz, stając w obliczu konkurencji takiej jak Disney+ czy Paramount+, Netflix chce zarobić więcej pieniędzy na swoich dotychczasowych abonentach" – piszą.