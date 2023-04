Spotkanie z Kaczyńskim znowu tylko dla wybranych. Przed budynkiem pojawili się manifestanci

W sobotę w Janowie Lubelskim zaplanowano spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Po raz kolejny ma ono jednak charakter zamknięty. Przekonały się o tym osoby, które chciały do niego dołączyć, ale nie zostały wpuszczone.

Kaczyński w Janowie Lubelskim na zamkniętym spotkaniu. Były manifestacje Fot. ANDRZEJ IWANCZUK / REPORTER

Jarosław Kaczyński wrócił do objazdówki po Polsce, w sobotę pojechał do Janowa Lubelskiego

Podobnie jak poprzednio, spotkania otwarte są wyłącznie dla zwolenników PiS

Na miejscu pojawili się protestujący, którzy nie zostali wpuszczeni na salę

W Janowie Lubelskim Jarosław Kaczyński zainauguruje nową akcję Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Polska jest jedna – Inwestycje Lokalne". W jej ramach ma dojść do szeregu spotkań z Polakami. Ale nie wszystkimi, o czym przekonały się w sobotę osoby chcące wziąć udział w spotkaniu z prezesem PiS.

Jak wynika z relacji TVN, przed budynkiem, w którym zaplanowano spotkanie, zgromadziły się osoby protestujące. Nie wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu z prezesem PiS zostali także wpuszczeni do sali.

Kaczyński opowie, co PiS zrobiło dla lokalnych społeczności

Objazdówki Jarosława Kaczyńskiego wracają po przerwie, która spowodowana była problemami zdrowotnymi lidera Zjednoczonej Prawicy. Polityk od Bożego Narodzenia przebywał w szpitalu w związku z zabiegiem na kolano, a później przechodził rekonwalescencję.

Teraz Kaczyński na nowo otwiera cykl. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił w Polskim Radiu, że w ramach akcji "Polska jest jedna – Inwestycje Lokalne" politycy będą podsumowywać wszystkie działania, jakie na przestrzeni ostatnich lat udało się przeprowadzić dla samorządów.

Bochenek przekonywał także, że Prawo i Sprawiedliwość nie dzieli Polski na "A" i "B". Zapewnił, że inwestuje w polskie samorządy, niezależnie od tego, kto w nich rządzi.

– Przewidzieliśmy prawie 100 spotkań we wszystkich okręgach wyborczych, w ramach których chcemy podsumować to, co przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zrobić dla naszych miast, miasteczek i wsi – tłumaczył rzecznik PiS.