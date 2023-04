Ida Nowakowska o zmianach w "Pytaniu na Śniadanie". Nawiązała do powrotu Anny Popek

Ida Nowakowska odniosła się do plotek na temat odejścia niektórych prowadzących programu "Pytanie na Śniadanie". Powodem miał być powrót do formatu Anny Popek. Prezenterka TVP skomentowała zamieszanie i zdradziła, czy obawia się utraty posady w śniadaniówce.

Nowakowska o zmianach w "Pytaniu na Śniadanie" TVP. Nawiązała do Anny Popek Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Powrót Anny Popek do programu "Pytanie na Śniadanie" wzbudził wiele emocji wśród widzów i entuzjastów programu

Po tej sytuacji pojawiły się plotki o tym, że Małgorzata Tomaszewska i Ida Nowakowska miały pożegnać się ze śniadaniówką

W najnowszym wywiadzie Nowakowska postanowiła odnieść się do zaistniałej sytuacji i odpowiedzieć na plotki

Anna Popek jest jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej, a swoją popularność zyskała dzięki formatom śniadaniowym. W latach 2004-2016 była jedną z prowadzących "Pytania na Śniadanie". Teraz ponownie powróciła do popularnego programu TVP.

Nowakowska o zmianach w "Pytaniu na Śniadanie" TVP. Nawiązała do Anny Popek

Powrót Popek do "PnŚ" wywołał niemałe zamieszanie w sieci. Pojawiły się spekulacje na temat odejścia Małgorzaty Tomaszewskiej, którym zaprzeczyła sama zainteresowana. Rzecznik prasowy TVP również podkreślił, że jej posada nie jest zagrożona.

– Małgorzata Tomaszewska nadal będzie jedną z prowadzących 'Pytania na śniadanie', poprowadzi wydania z Aleksandrem Sikorą. Potwierdzamy, że Tomasz Wolny będzie prowadził program z Anną Popek – poinformował rzecznik TVP, cytowany przez serwis plotek.pl.

W najnowszym wywiadzie dla Pomponika Ida Nowakowska zdradziła, jak to zamieszanie wyglądało z jej perspektywy. Nawiązała do zmian w "Pytaniu na Śniadanie". Jak sama przyznała, wszystkie nowe osoby są mile widziane i przyjmowane z ogromną radością.

Czytaj także: Anna Popek odpowiedziała na zarzuty telewidzów. Nie szczędzili jej miażdżącej krytyki

– Dopiero (...) się dowiedziałam, że Tomek będzie również prowadzić dodatkowo z Panią Anią. W naszym grafiku nic się nie zmienia. Pani Ania i Tomek tworzą teraz nową parę. Wszystkich do naszej rodzinki 'Pytania na śniadanie' zawsze przyjmujemy ciepło i z otwartym sercem – zdradziła gwiazda TVP.

Prezenterka przyznała też, że prowadzący są przyzwyczajeni do zmian, które zachodzą w programie. – Jesteśmy przyzwyczajeni do zmian. "Pytanie na śniadanie" to chyba najbardziej dynamiczny program, jaki mamy w telewizji. Jest na żywo, trwa prawie cztery godziny, jest siedem dni w tygodniu, więc zawsze, kiedy są zmiany, to są emocje – powiedziała Ida Nowakowska.

I podkreśliła w swojej wypowiedzi, że darzy ogromnym zaufaniem osoby, które realizują program. Nawiązała również do powrotu Anny Popek. Według niej wniesie do "Pytania na Śniadanie" świeżość i nową energię.

– Wierzę, że osoby, które kierują "Pytaniem na śniadanie", które planują różne rzeczy w telewizji, podejmują wybory, które są zawsze dobre. Każdy z nas, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o prowadzących (...), jest zupełnie inny, inni widzowie utożsamiają się z taką osobą. Anna Popek też jest inna. Chyba nie można porównać jej do kogokolwiek z nas. Każdy z nas jest po prostu inną postacią i to jest chyba ciekawe – tłumaczyła.