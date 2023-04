Podsiadło nie został artystą roku. Fani mocno zawiedzeni decyzją kapituły

Fani Dawida Podsiadło są mocno rozczarowani wynikami tegorocznych Fryderyków, gdyż na 6 kategorii, w których był nominowany artysta, statuetkę otrzymał tylko dwa razy, ale nie za piosenkę i artystę roku. Swoje rozgoryczenie pokazali w komentarzach na Twitterze.

Fryderyki to najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce. Są przyznawane przez Akademię Fonograficzną

W 2023 roku Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal odbywa się w Arenie Gliwice

Poznaliśmy już większość laureatów. Dawid Podsiadło pomimo 6 nominacji otrzymał tylko dwie statuetki. Fani mocno zawiedzeni

Dawid Podsiadło w tegorocznym plebiscycie Fryderyków nominowany był aż w sześciu kategoriach: Utwór roku, Artysta roku, Autor/Autorka/Team autorski roku, Kompozytor roku, Album roku – pop oraz Najlepsze nagranie koncertowe. Statuetki otrzymał w dwóch kategoriach: Kompozytor roku oraz Najlepsze nagranie koncertowe.

Choć Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu jeszcze nie dobiegła końca, fani nie kryją rozczarowania. Na Twitterze nie kryją rozczarowania wrzucając kąśliwe komentarze.

"Włączyłam z powrotem Fryderyki, ale jeżeli jeszcze raz odj**ią Dawida to wypi****lam laptopa"; "Ja już nawet nie czekam na wyniki, dla mnie Artysta Roku to Dawid Podsiadło i nie widzę innej opcji"; "Chciałam tylko przypomnieć ze Dawid wyprzedał cały narodowy w 1 dzień. Robbed as fu*k"; "Jeszcze w jednej kategorii Dawid zostanie bestialsko okradziony to, to pie**ole" – czytamy w komentarzach na Twitterze.

Fryderyki, czyli "Polskie Grammy"

Fryderyki to nagrody muzyczne przyznawane w Polsce od 1995 roku. Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna, w której skład wchodzi ponad 1500 artystów, dziennikarzy muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży fonograficznej (kompozytorów, producentów). To najbardziej prestiżowe nagrody tego typu w Polsce, zwane niekiedy "polskimi Grammy".

Swojego pierwszego Fryderyka otrzymał w tym roku duet Skalpel – przy okazji 20. rocznicy debiutu fonograficznego, a także Maciej Chmiel, który wymyślił nagrodę niemal 30 lat temu. Brodka z kolei zgarnęła trzeciego z rzędu Fryderyka za reżyserię teledysku. To nie jedyna nagroda dla artystki.

Z kolei Mrozu swoją nagrodę w kategorii Artysta Roku zadedykował zmarłemu ojcu, a Złotego Fryderyka za całokształt pracy artystycznej otrzymała Ewa Bem.