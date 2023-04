Maciej Chmiel 30 lat temu wymyślił Fryderyki. Dziś odebrał swoją pierwszą nagrodę

Trwa gala rozdania najważniejszych muzycznych nagród polskiej branży fonograficznej, czyli Fryderyki 2023. Blisko 30 lat temu Maciej Chmiel wymyślił te nagrody. W tym roku odebrał swoją pierwszą statuetkę w kategorii "Album Roku. Muzyka Dziecięca".

Fryderyki to nagrody muzyczne przyznawane w Polsce od 1995 roku. Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna

Tegoroczna gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu odbywa się na Arenie Gliwice, gdzie wystąpią m.in. T. Love, Mrozu, Sara James, Julia Wieniawa, Szczyl, Smolasty i zespół Behemoth

Jednym z pomysłodawców nagród fonograficznych był Maciej Chmiel, który prawie po 30 latach odebrał pierwszą statuetkę

Fryderyki to nagrody muzyczne przyznawane w Polsce od 1995 roku. Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna, w której skład wchodzi ponad 1500 artystów, dziennikarzy muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży fonograficznej (kompozytorów, producentów). To najbardziej prestiżowe nagrody tego typu w Polsce, zwane niekiedy "polskimi Grammy".

Jak się okazało jednym z pomysłodawców nagród muzycznych był Maciej Chmiel, który wraz z The Best of Studio Filmów Rysunkowych w tym roku otrzymał nominację w kategorii "Album Roku. Muzyka Dziecięca". Jak sam przyznał, pomimo tego, że wymyślił Fryderyki dopiero w tym roku odebrał swoją pierwszą w życiu statuetkę.

– Maciej Chmiel. Jestem dyrektorem Studia Filmów Rysunkowych. W moim przypadku to jest krąg życia, który się dzisiaj w cudowny sposób domknął. Trzydzieści lat temu wymyśliłem Fryderyki. Dzisiaj odbieram swojego pierwszego Fryderyka. Bardzo dziękuję Marcelemu Kuśmierczykowi i Karolinie Lorenc ze Studia Filmów Rysunkowych za wyprodukowanie tej płyty w naszym imieniu – oznajmił podczas gali Chmiel.

Maciej Chmiel - kim jest?

Maciej Chmiel to polski dziennikarz radiowy i telewizyjny. Scenarzysta i producent programów telewizyjnych, filmów dokumentalnych, koncertów, wideoklipów, a także wydawnictw muzycznych.

W latach 1985–1990 był menadżerem zespołu Dezerter. Na początku lat 90. Chmiel zajął się dziennikarstwem. W latach 1994–1996 pracował w TVP1, gdzie – wraz z Andrzejem Horubałą – odpowiadał za reformę działu rozrywki (programy "Muzyczna Jedynka", "Czad Komando", "Drgawy"). Był pomysłodawcą Nagród Muzycznych Fryderyk.

Pełnił funkcję wicedyrektora festiwali Opole'95 i Sopot'95. W 1996 wspólnie z Andrzejem Horubałą stworzył film dokumentalny 2 Tm 2,3 – rock chrześcijański o grupie muzycznej 2Tm2,3. Po odejściu z TVP założył i prowadził – początkowo z Andrzejem Horubałą, następnie sam – firmę producencką, Casablanca Studio.