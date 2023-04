Mężczyzna zginął podczas spływu kajakowego. Prokuratura prowadzi śledztwo

redakcja naTemat

D o tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 15:00. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie, że podczas spływu kajakowego Nysą Kłodzką doszło do wypadku. Przewrócił się kajak, w którym były dwie osoby. Kobiecie, która wpadła do wody, udało się dotrzeć do brzegu, ale zginął 70-letni mężczyzna.