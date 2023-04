Zaskakujący zwrot akcji w sprawie Baldwina. Jest nowa decyzja prokuratury

Alec Baldwin otrzymał zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w styczniu tego roku w związku z wypadkiem z października 2021 roku – śmiertelnie postrzelił operatorkę i ranił reżysera na planie filmowym. Teraz zapadła nowa decyzja w jego sprawie. Prawnicy aktora przekazali, że prokuratorzy wycofali zarzuty karne.

Postrzelenie na planie przez Aleca Baldwina. Decyzja prokuratury Fot. zz/John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Powraca sprawa postrzelenia operatorki i reżysera na planie filmowym przez Aleca Baldwina

Zarzuty wobec aktora zostały wycofane

Aktorowi za śmiertelne postrzelenie operatorki groziło 18 miesięcy więzienia

Alec Baldwin bez zarzutów

Przypomnijmy, że amerykański aktor Alec Baldwin oraz rekwizytorka Hannah Gutierrez-Reed usłyszeli we wtorek 31 stycznia 2023 r. formalne zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci operatorki filmowej Halyny Hutchins. Kobieta zmarła w październiku 2021 roku w wyniku wystrzelenia naboju z rewolweru trzymanego przed Baldwina podczas zdjęć do filmu "Rust". Ani Baldwin, ani Gutierrez-Reed nie przyznali się w sądzie do winy. Obojgu groziło do 18 miesięcy więzienia. Jak podało teraz CNN, do wycofania zarzutów doszło miesiąc po tym, jak powołana do zbadania sprawy specjalna prokurator Andrea Reeb zrezygnowała z prowadzenia śledztwa.

Prawnicy Aleca Baldwina w oświadczeniu cytowanym przez media napisali natomiast, że są zadowoleni z decyzji, by umorzyć sprawę przeciwko Alecowi Baldwinowi, i "zachęcają do porządnego śledztwa w sprawie faktów i okoliczności tego tragicznego wypadku".

Alec Baldwin nie pojawił się na szkoleniu z obsługi broni

Przypomnijmy, że śledczy zarzucali oskarżonym wiele przypadków "wyjątkowo lekkomyślnych czynów" i zaniedbań w zakresie środków ostrożności, do których miało dochodzić na planie filmu "Rust" przed śmiertelną strzelaniną. Według ich ustaleń Baldwin miał wyciągnąć rewolwer z kabury, wycelować go w Hutchins i strzelić, podczas gdy zgodnie ze standardami branży powinien on korzystać z plastikowej broni lub jej repliki. Według prokuratury zdjęcia i filmy z planu pokazują aktora z palcem wewnątrz osłony spustu i na spuście, zaś analiza FBI wskazuje, że rewolweru nie można było wystrzelić bez naciśnięcia spustu. Oprócz tego śledczy twierdzą, że Baldwin nie pojawił się na obowiązkowym szkoleniu z broni palnej przed rozpoczęciem zdjęć i nie ukończył go już na planie, gdzie rozpraszać go miały telefony od rodziny. 42-letnia operatorka postrzelona przez Baldwina zmarła na miejscu. W październiku 2022 roku Alec Baldwin i rodzina Halyny Hutchins doszli do ugody. "Z przyjemnością informuję, że zawarliśmy ugodę w sprawie cywilnej wniesionej w imieniu rodziny operatorki Halyny Hutchins" – podano w instagramowym oświadczeniu amerykańskiego filmowca. Na mocy ugody mąż ofiary, Matthew Hutchins, miał zostać producentem wykonawczym filmu. Zdjęcia do "Rush" mają zostać wznowione w sierpniu 2023 roku.