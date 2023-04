Janusz Kowalski skrytykował komisarza z PiS. Jest reakcja Morawieckiego

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski przyznał, że jego zdaniem unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien podać się do dymisji. – To jest kwestia honoru pana Wojciechowskiego – zaznaczył. Głos w sprawie słów Kowalskiego zabrał premier Mateusz Morawiecki, który uznał, że i minister, i komisarz powinni "usiąść i porozmawiać"

Premier Morawiecki zabrał głos ws. ataku Janusza Kowalskiego na unijnego komisarza ds. rolnictwa. Fot. gorzowianin.com/East News

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski stwierdził, że unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien podać się do dymisji

O słowa wiceministra Kowalskiego został zapytany Mateusz Morawiecki

Premier uznał, że "pan minister Kowalski czasami wychodzi przed szereg"

Przypomnijmy, że podczas ostatniego wywiadu w RMF FM wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski został zapytany, czy jego zdaniem unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien odejść z zajmowanego stanowiska.

– W mojej ocenie, gdyby miał honor, to by się podał do dymisji, tak uważam. Bo ze względu, na jakich to polityków i z jakiej opcji delegujemy do Komisji Europejskiej, tam jest jedna podstawowa zasada, czyli twarda walka o polskie interesy – zaznaczył Kowalski.

Dodał, że nie ma wątpliwości co do tego, iż "każdy, kto działa wbrew interesom Polski, powinien być rozliczany". – To jest kwestia honoru pana Wojciechowskiego – powiedział.

Premier o Kowalskim: "Czasami wychodzi przed szereg"

Podczas konferencji prasowej w Pszczewie w województwie lubuskim premier Mateusz Morawiecki mówił o kontaktach z kierownictwem Komisji Europejskiej w sprawie problemów związanych z napływem produktów rolnych. Został również zapytany o ocenę komisarza Janusza Wojciechowskiego przez wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego.

– Pan minister Kowalski czasami wychodzi przed szereg, niech jeden pan minister Janusz Kowalski z drugim panem komisarzem Januszem Wojciechowskim sobie siądą i porozmawiają. Myślę, że szybko się dogadają – powiedział szef rządu.

Janusz Wojciechowski do dymisji? Jest ocena Polaków

Niedawno również Donald Tusk zaapelował do Janusza Wojciechowskiego, by podał się do dymisji. W ostrych słowach lider PO wskazał na szkodliwą działalność unijnego komisarza ds. rolnictwa. – Podaj się chłopie do dymisji, zrezygnuj – mówił Tusk na spotkaniu z mieszkańcami w województwie lubelskim, przy czym dodał, że Wojciechowski "zmarnował ten rok i zmarnował ludziom pieniądze".

Badania sondażowe pracowni SW Research dla "Rzeczpospolitej" wskazało, co o dymisji Wojciechowskiego sądzą Polacy. Na pytanie, czy "Janusz Wojciechowski powinien zrezygnować ze stanowiska w KE?", odpowiedzi "tak" udzieliło 53,4 proc. ankietowanych. Odpowiedź "nie" wskazało 17,3 proc. ankietowanych, a 29,3 proc. respondentów wskazało, że nie ma zdania w tej sprawie.