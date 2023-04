Koterski o tym, jak sięgnął dna i spał na klatce schodowej. "Nikt nie chciał splunąć w moją stronę"

Misiek Koterski wspomina moment, gdy sięgnął dna. "Spałem na klatkach" Fot. Instagram.com / @misiekkoterski

"Całe życie ukrywałem się za maska błazna. Teraz kiedy wydałem książkę i opowiedziałem w niej szczerze swoją historię, nie muszę już więcej zakładać tej maski i w końcu mogę być sobą" – napisał Misiek Koterski pod postem, zapowiadającym jego wywiad dla magazynu "Viva!".

Dziś aktor ma 43 lata i wiedzie trzeźwe życie. Syn Marka Koterskiego jest spełnionym ojcem 6-letniego Fryderyka i partnerem Marceli Leszczak. Droga do tego, aby teraz móc cieszyć się taką rzeczywistością, nie była prosta.

Jeszcze ponad 10 lat temu Koterski był w ciągłym, "imprezowym wirze". Nieustannej balandze towarzyszyły substancje psychoaktywne. Po nocy przychodził dzień, a razem z nim wielki strach. Misiek już w pewnym momencie bał się patrzeć rodzicom w oczy. Wiele razy koczował na klatce schodowej. Tamten czas wspomina jako piekło.

"Najgorsze było, gdy naprawdę nikt już nie chciał splunąć w moją stronę. Kiedy wstyd mi było wrócić do domu. Byłem w takim stanie, że wstyd było mi stanąć przed rodzicami i poprosić ich o pomoc" – przyznał.

"Spałem wtedy na klatkach. Jak rano zaczynały jeździć windy, to żyłem w strachu, że ktoś mnie zobaczy, bo byłem wtedy osobą rozpoznawalną. Budziłem się i siedziałem w takim dygocie" – podkreślił.

Aktor zaznaczył, że wielu ludzi, widząc to, do jakiego stanu się doprowadził, wróżyło mu rychły koniec.

Każdy pokazywał na mnie palcem i mówił: "Nie no, ten Koterski to będzie płynął rynsztokiem już całe życie i niedługo zdechnie". Nawet cofnąłem się ostatnio do starych czasów, do portali plotkarskich, i gdzieś ktoś powiedział, że jeśli ja się nie zmienię, to umrę, to źle się dla mnie skończy.

