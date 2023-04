Nie żyje juror brytyjskiego "Tańca z gwiazdami". Podano przyczynę jego śmierci

W poniedziałek 24 kwietnia zagraniczne media obiegła wiadomość o śmierci Lena Goodmana. Juror brytyjskiej i amerykańskiej wersji programu "Taniec z gwiazdami" miał 78 lat. Zmarł po wieloletniej walce z poważną chorobą.

Len Goodman, juror "Tańca z gwiazdami", zmarł w wieku 78 lat. Fot. WENN.com / agefotostock / East News

Nie żyje Len Goodman, juror brytyjskiej i amerykańskiej wersji programu "Taniec z gwiazdami". Miał 78 lat.

U tancerza zdiagnozowano raka kości. Kilkanaście lat temu lekarze wykryli u niego nowotwór prostaty.

Nie żyje Len Goodman, juror "Tańca z gwiazdami"

Informację o śmierci Lena Goodmana przekazał stacji BBC menadżer gwiazdora. W rozmowie z dziennikarzami potwierdził, że juror brytyjskiego "Tańca z gwiazdami" zmarł w sobotę 22 kwietnia w hospicjum w hrabstwie Kent. U tancerza zdiagnozowano raka kości.

"Z wielkim smutkiem ogłaszamy, że Len Goodman odszedł w spokoju w wieku 78 lat. Bardzo kochany mąż, ojciec i dziadek, za którym będzie tęsknić rodzina, przyjaciele i wszyscy jego znajomi" – czytamy w oświadczeniu wydanym przez najbliższych.

Przypomnijmy, że Goodman urodził się w 1944 roku w Londynie. Dorastał w Bethnal Green na East Endzie, gdzie pomagał swojemu dziadkowi sprzedawać owoce i warzywa. Mając 6 lat, przeprowadził się do Blackfen. Zanim zainteresował się tańcem na poważnie, pracował jako spawacz w firmie Harland and Wolff w Woolwich.

Pasję do tańczenia odkrył w wieku 19 lat. Zaczął wygrywać zawody taneczne (w tym m.in. mistrzostwa Wielkiej Brytanii).

Od 2004 do 2016 roku zasiadał na fotelu jurorskim brytyjskiej edycji "Tańca z gwiazdami" ("Strictly Come Dancing"). W 2017 roku zastąpiła go nauczycielka tańca towarzyskiego Shirley Annette Ballas.

W 2005 roku dołączył także do składu jurorskiego amerykańskiego "Tańca z gwiazdami" ("Dancing with the Stars"), gdzie towarzyszył takim sędziom jak Carrie Ann Inaba i Bruno Toniolim. Pełnił funkcję jurora do 2022 roku. Goodman odszedł z programu, tłumacząc swoją decyzję tym, że chciał spędzić więcej czasu ze swoją rodziną.

Goodman często współpracował z telewizją BBC. Użyczył swojego głosu w trzyczęściowym dokumencie BBC One o zatonięciu Titanica i był gospodarzem serialu "Holiday of My Lifetime".

W 2012 roku tancerz poślubił nauczycielkę tańca Sue Barrett, z którą był wówczas związany od ponad 10 lat. Rok przed ślubem Goodman wziął udział w programie BBC "Who Do You Think You Are?", w którym odkrył, że jego prapradziadek pochodził z Polski i walczył w powstaniu listopadowym, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari.

W 2009 roku u Goodmana wykryto raka prostaty, zaś w 2020 roku przeszedł zabieg usunięcia czerniaka z twarzy.

