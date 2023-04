Nie żyje Moonbin. 25-letni gwiazdor K-pop został znaleziony w mieszkaniu

Gwiazda K-popu Moonbin zmarł w wieku 25 lat. Przykre wieści przekazała jego wytwórnia. W środę wieczorem (19 kwietnia) został znaleziony przez swojego menedżera w swoim mieszkaniu w Seulu - poinformowały południowokoreańskie media, cytując policję.

Moonbin nie żyje. Gwiazdor K-pop miał zaledwie 25 lat Fot. Instagram.com / @moon_ko_ng

Nie żyje południowokoreański piosenkarz Moonbin - członek popularnego k-popowego zespołu Astro i jego sub-unitu Moonbin & Sanha

Pierwsze doniesienia wskazują na samobójstwo 25-letniego artysty

Informacje o jego śmierci potwierdziła wytwórnia grupy, Fantiago

Moonbin nie żyje. Gwiazdor K-pop miał zaledwie 25 lat

Wytwórnia Fantiago powiadomiła o śmierci Moonbina w środę (19 kwietnia) w oświadczeniu w języku koreańskim zamieszczonym w mediach społecznościowych.

W komunikacie, który został przetłumaczony na angielski przez k-popową firmę medialną Koreaboo, czytamy: "19 kwietnia członek Astro, Moonbin, nagle opuścił nas, aby stać się gwiazdą na niebie".

"Chociaż nie możemy porównać naszego smutku do żalu, jaki odczuwają pogrążone w żałobie rodziny, tracąc ukochanego syna i brata, członkowie Astro, koledzy artyści Fantagio, kierownictwo firmy i pracownicy opłakują zmarłego w wielkim smutku i szoku" – zaznaczono w oświadczeniu.

Znany show-biznesowy, amerykański serwis "New York Post" podjął próbę skontaktowania się z wytwórnią w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przyczyn śmierci 25-letniego gwiazdora K-pop.

Lokalni urzędnicy powiedzieli Yonhap News TV, że muzyk został znaleziony martwy około 20:10 czasu lokalnego przez swojego menedżera w swoim domu w Gangnam-gu w Seulu, po tym jak podobno nie pojawił się na próbie.

Tłumaczenie oświadczenia od policji zostało dostarczone przez Soompi.com. Brzmiało ono: "Wygląda na to, że Moonbin odebrał sobie życie. Obecnie omawiamy możliwość przeprowadzenia autopsji, aby określić dokładną przyczynę śmierci."

Moon Bin urodził się w południowokoreańskiej prowincji Cheongju w 1998 roku. Najpierw zdobył sławę jako aktor i dziecięcy model. Rozpoznawalność dała mu pewność siebie i pozwoliła na kontynuowanie kariery muzycznej. Koreańczyk od najmłodszych lat brał udział w programie młodych talentów wytwórni Fantiago.

Młody artysta był częścią grupy Astro od jej debiutu w 2016 roku pod szyldem tej samej wytwórni. Pozostali członkowie zespołu to: MJ, Jinjin, Rocky, Cha Eun-woo i Yoon San-ha.

Pierwsze utwory zapewniły mu sporą popularność w Korei Południwej i w Japonii. Wylansowali takie hity jak "All Night", "Breathless", "Blue Flame" i "Candy Sugar Pop". Równocześnie Moon Bin występował w duecie Moonbin & Sanha, będącym podgrupą wyłonioną z 6-osobowego Astro. Grupa Astro wydała swój debiutancki krążek studyjny "All Light" w styczniu 2019 roku. Moonbin na krótko zniknął w listopadzie tego samego roku, co wytwórnia tłumaczyła jego problemami zdrowotnymi. Na początku 2020 roku powrócił. 25-latek oprócz kariery piosenkarskiej był również współprowadzącym program MBC Champion i występował w Saturday Night Live Korea.

Moon Sua, siostra artysty również działa w tej samej branży. Jest też gwiazdą K-pop. Jest członkinią dziewczęcej grupy Billlie.