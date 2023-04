Zmiany w składzie jurorskim "Tańca z Gwiazdami". Głos zabrała Iwona Pavlović

Niedawno media zalała fala informacji na temat nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", która już niebawem ma pojawić się na antenie Polsatu. Pojawiły się spekulacje, że największe zmiany mają dotyczyć składu jurorskiego. Iwona Pavlović zajęła stanowisko w tej sprawie.

Zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Iwona Pavlović komentuje Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Szykuje się kolejna już 14. edycja "Tańca z gwiazdami". Wiele wskazuje na to, że nowy dyrektor programowy, którym został Edward Miszczak zamierza odświeżyć także taneczne show Polsatu

Jak podają media, o swoje miejsce w programie mają drżeć jurorzy. Głos w sprawie zabrała Iwona Pavlović

Edward Miszczak w ubiegłym roku przeszedł z TVN do Polsatu, gdzie został nowym dyrektorem programowym. Zastąpił na tym miejscu wieloletnią dyrektorkę Ninę Terentiew. Decyzje nowego szefa wywołały skrajne emocje.

Między innymi reality-show "Love Island" przeniesiono z głównej stacji do TV4. Spore zamieszanie wywołały też roszady w formacie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Z jury zwolniono Michała Wiśniewskiego i Katarzynę Skrzynecką. Na ich miejsce wskoczyli: Paweł Domagała i Robert Janowski. W dodatku z 4-osobowego składu jury zrobiono 3-osobowy.

Zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Iwona Pavlović komentuje

Wiele wskazuje na to, że nowy dyrektor zamierza wprowadzić powiew świeżości do "Tańca z Gwiazdami". W mediach pojawiły się spekulacje dotyczące planowanych zwolnień w składzie jurorskim. Ostatnio zasiadali w nim Andrzej Piaseczny, Michał Malitowski, Andrzej Grabowski i Iwona Pavlović. – Najpewniej nie zobaczymy Iwony. Nie wiadomo, co z Andrzejem Grabowskim – podaje informator "Super Expressu".

Informacje te nie zostały bowiem jednak potwierdzone przez produkcję. Wciąż nie wiadomo, który z jurorów pożegna się z programem. Pomimo tego Iwona Pavlović w rozmowie portalem plejada.pl zabrała głos w sprawie.

Kontrakt nie pozwala mi na udzielanie jakichkolwiek informacji, ponieważ program "Taniec z Gwiazdami" jest w toku ustalania. Iwona Pavlović

Czytaj także: Danuta Martyniuk zgodzi się na udział w "Tańcu z Gwiazdami"? Produkcja chowa asa w rękawie

W sieci pojawiły się również plotki na temat powrotu do programu Marcina Hakiela, jednak w zupełnie nowej roli. "Super Expressu" sugeruje, jakoby rozmawiał z produkcją o występie w "TzG". Tancerz nie chce już jednak wywijać na parkiecie. Wolałby zostać jurorem.

"Marcin już w ubiegłym sezonie dostał propozycję powrotu do programu, a teraz ponownie chcą go ściągnąć. Proponują mu rolę tancerza, a dopiero w kolejnej edycji bycia jurorem. Marcin uznał jednak, że jest już nazbyt doświadczony, żeby tylko wywijać na parkiecie i zdecydowanie woli być jurorem" – czytamy na łamach tabloidu.

Czytaj także: Allan Krupa o swoich zarobkach. To dlatego chciałby wystąpić w "Tańcu z gwiazdami"

To o nich mówi się w kuluarach. Uczestnicy 14. edycji "Tańca z Gwiazdami"

W kuluarach mówi się, że w następnej edycji programu pojawią się m.in. Helena Englert, Krystian Wieczorek czy Zofia Zborowska, a rozmowami z gwiazdami miał zajmować się Miszczak. Wśród celebrytów pojawiały się również takie nazwiska jak Danuta Martyniuk, Allan Krupa czy Leon Myszkowski. Jednak żadna z tych osób nie potwierdziła pogłosek o udziale w tanecznym show Polsatu.